Condenan a un exministro peruano a 12 años de cárcel por el asesinato de un periodista

El exministro del Interior y general retirado del Ejército peruano Daniel Urresti fue condenado hoy a 12 años de prisión como "coautor" del asesinato del periodista Hugo Bustíos quien, según determinó la Judicatura, fue atacado por una patrulla militar vestida de civil en la región de Ayacucho, en 1988.



"Condenando a Daniel Urresti como coautor del delito contra el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato con la circunstancia agravada de alevosía", señaló la sentencia, emitida esta madrugada por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, integrada por los jueces Juan Carlos Santillán, Francisco Mendoza Ayma y Máximo Maguiña Castro.



Tras fijar los 12 años de prisión, el tribunal ordenó el internamiento de Urresti en la prisión de determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).



El fiscal mostró su conformidad con la decisión de la sala penal, mientras que la defensa de Urresti anunció que presentará un recurso de nulidad en el plazo que establece la ley.



De inmediato, agentes de la Policía Nacional (PNP) trasladaron al exministro desde el tribunal hacia la sede policial en la que permanecerá antes de ser enviado a una cárcel de Lima.



DELITO DE LESA HUMANIDAD



En la conclusión de una sentencia, cuya lectura se prolongó durante más de 8 horas, se remarcó que esta se basó en el agravante de que se trataba de un oficial de las Fuerzas Armadas, pero se decidió rebajar los 25 años que pidió inicialmente la Fiscalía ante la prolongación del proceso.



El tribunal consideró que se trató de un delito de lesa humanidad y, por tanto, de un caso "de gran complejidad", ya que implicó el asesinato "con gran crueldad" de Bustíos.



Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado peruano había violado los derechos de los familiares de la víctima "al no haber investigado adecuadamente los hechos", por lo que recomendó que se inicie un nuevo proceso y se sancione a los responsables del delito.



Por este motivo, en 2008 fueron condenados los exoficiales del Ejército Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento, a 17 años y 15 años de prisión, respectivamente.



El proceso contra Urresti se instaló el 26 de noviembre de 2020, cuando la Fiscalía pidió suspender las audiencias para negociar un acuerdo probatorio con la defensa, pero posteriormente continúo porque las partes "no llegaron a ningún acuerdo".



Al justificar su sentencia, el tribunal remarcó que se fundamentó "en hechos probados e inamovibles, algunos incuestionables" como que Bustíos fue asesinado con armas de fuego por efectivos militares vestidos de civil.



Sin embargo, también remarcó que existieron contradicciones en las manifestaciones de testigos interrogados durante el proceso, entre las que figuraron versiones que indicaron que Urresti participó directamente en la emboscada y otras que señalaron que ese día no abandonó el cuartel militar en el que estaba destacado.



UN SEGUNDO PROCESO



Urresti, de 66 años, fue ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y era jefe de inteligencia de un cuartel militar de Ayacucho cuando Bustíos fue emboscado, el 24 de noviembre de 1988, en una paraje rural cuando el investigaba el asesinato de una mujer presuntamente cometido por el grupo terrorista Sendero Luminoso.



El exmilitar y político fue sometido a un segundo proceso por este caso después de que la Corte Suprema ordenara la anulación de una primera sentencia absolutoria emitida en 2018, por considerar que no se habían valorado certeramente algunas pruebas.



Además de ministro, Urresti también fue congresista entre 2020 a 2021, candidato a la Presidencia de Perú en 2016 y 2021, y candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana en 2018 y 2022.