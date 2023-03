El presidente de Ecuador declarará el estado de excepción tras el seísmo

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este domingo que declarará el estado de excepción en todo el país para afrontar los efectos del seísmo de magnitud 6,5 ocurrido el sábado, con epicentro en la provincia del Guayas, situada en el suroeste del país.



"Vamos a declarar el estado de excepción, sin restricción de derechos, a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas", dijo el jefe de Estado en un mensaje a la nación emitido este domingo.



Indicó que han creado un bono de arrendamiento de vivienda, y que adquirirán al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes perdieron las suyas.



"Afortunadamente, hoy los bienes públicos tienen un seguro y haremos las gestiones necesarias para hacer los reclamos de rigor a las compañías aseguradoras privadas", avanzó.



Asimismo, dijo que gestionarán fondos de emergencia de los organismos multilaterales par disponer rápidamente de los recursos necesarios.



Destacó que no hay afectaciones de aeropuertos y puertos, "para seguir recibiendo a turistas normalmente" y subrayó que no habrá ningún incremento de impuestos para enfrentar las emergencias.



Lasso recorrió este fin de semana las zonas más afectadas, como las provincias de El Oro, Azuay y Guayas, así como Santo Domingo de los Tsachilas, esta última afectada también por el invierno.



El gobernante informó de que han entregado paquetes (kits) de emergencia, han adecuado albergues temporales y han movilizado a heridos hacia casas de salud.



Según la Secretará de Gestión de Riesgos, a 484 ascendió la cifra de heridos por el seísmo, que dejó, además, 13 fallecidos: dos personas murieron en la provincia del Azuay y once en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, un cifra modificada pues el sábado se había informado de doce fallecidos en esa última provincia.DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS



Los reportes oficiales dan cuenta de 205 viviendas afectadas, 90 destruidas, 112 unidades educativas afectadas, así como 29 bienes públicos, 46 bienes privados, 48 establecimientos de salud y tres bienes privado destruido.



Tras el sismo de 6,5 ocurrido al mediodía de este sábado, y que se sintió en 13 de las 24 provincias del país, se registraron 4 más de magnitudes 4,8, así como 3,7 y 2 de 3,5, con epicentro en el extremo noreste de la Isla Puná en el Golfo de Guayaquil (suroeste).



Entre las afectaciones a infraestructuras se reportó el colapso de fachadas, rotura de vidrios y fisuras en paredes, entre otros.Asimismo, se registró el colapso del antiguo muelle de cabotaje, daños en el YAT Club Machala, y se registró la caída de líneas telefónicas, y falta de energía eléctrica en varios cantones de la provincia de El Oro.



La empresa pública Petroecuador informó este domingo de que por el sismo se produjo una falla eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado (SIN), que perjudicó a los campos Auca, Shushufindi, Indillana, Lago Agrio, Libertador, Palo Azul, ubicados en las provincias de Sucumbíos y Orellana, dejándose de extraer alrededor de 17.400 barriles de petróleo.CINTURÓN DE FUEGO



Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.



Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a otros países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.



El próximo 16 de abril, Ecuador recordará el séptimo aniversario de uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, de magnitud 7,8.



Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 muertos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.