Scholz dice que Putin ha fracasado en su guerra de agresión

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo este viernes, con motivo del primer aniversario de la invasión rusa contra Ucrania, que el presidente Vladimir Putin ha fracasado en sus propósitos y elogió la capacidad de resistencia de los ucranianos.



"Quien le dé una mirada al último año ve que el presidente ruso ha fracasado. Vladimir Putin apostó por la división y ha generado lo contrario. Ucrania está más unida que nunca, la Unión Europea está más unida que nunca", dijo en un mensaje de vídeo.



En su mensaje, Scholz recuerda que desde hace un año hay una agresión que ha causado en Ucrania miles de muertos inocentes y que desde el 24 de febrero de 2022 el mundo ya no es el mismo.



La agresión, dice Scholz, ha generado una serie de retos, también para Alemania que, según el canciller, los ha enfrentado con éxito, como lograr la independencia energética frente a Rusia.



"En pocos meses nos hemos hecho independientes energéticamente de Rusia. Tenemos suficiente gas y petróleo y la economía no está en una recesión profunda", dijo,



Además, agregó, Alemania ha sido solidaria, ha acogido a más de un millón de refugiados ucranianos y ha prestado ayuda -financiera, humanitaria y militar- por valor de 14.000 millones de euros.



"Alemania está firmemente al lado de Ucrania, ahora y en el futuro. No son nuestros envíos de armas los que prolongan la guerra. Al contrario: cuanto más pronto el presidente ruso vea que no alcanzará su objetivo imperialista mayor es la oportunidad de que pronto termine la guerra", añadió.