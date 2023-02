Estados Unidos denuncia "horrendos" crímenes contra la humanidad de Rusia en Ucrania

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, denunció hoy los "horrendos" crímenes contra la humanidad que según dijo se está demostrando que Rusia ha cometido en Ucrania y advirtió que los perpetradores habrán de "rendir cuentas" ante la justicia.



"En nombre de las víctimas, conocidas y desconocidas, ha de impartirse justicia, éste es nuestro interés moral", aseveró Harris en Múnich (sur de Alemania) durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de alto nivel.



La vicepresidenta estadounidense afirmó que las fuerzas rusas han atacado "de forma sistemática" a la población civil ucraniana y han cometido, entre otros, "horrendos actos de asesinato, tortura, violación y deportación".



Harris enumeró una serie de actos que calificó de "bárbaros e inhumanos" y que, según dijo, constituyen crímenes contra la humanidad, según Estados Unidos ha podido determinar formalmente.



Por ello, Washington seguirá apoyando los procesos judiciales que se han abierto en Ucrania, así como las investigaciones internacionales al respecto para que los perpetradores directos y sus superiores deban responsabilizarse ante la justicia.



Sin embargo, Harris destacó que junto a este "interés moral", Occidente también tiene un "interés estratégico" en defender el orden internacional basado en normas surgido tras la Segunda Guerra Mundial y que establece que las fronteras no deben ser alteradas por la fuerza.



"No hay ninguna nación que esté segura en un mundo en el que un país puede violar la soberanía e integridad territorial de otro, donde los crímenes contra la humanidad permanecen impunes, donde un país con ambiciones imperialistas puede hacer lo que quiera", aseveró.



Si Moscú se sale con la suya otros países se verán alentados a seguir con su "ejemplo violento", afirmó la vicepresidenta, recurriendo a la coerción, a la desinformación e incluso a la "fuerza bruta".



En este sentido, Harris subrayó su "desazón" ante el hecho de que China haya "profundizado" su relación con Rusia desde que comenzó la guerra y avanzó que si Pekín suministra a Moscú apoyo militar esto sólo "recompensará la agresión" y socavará todavía más el orden internacional basado en normas.



A la luz de todo ello, Washington seguirá apoyando a Ucrania "el tiempo que haga falta", indicó la vicepresidenta, que profetizó que en el conflicto "habrá más días oscuros" y la "agonía diaria de la guerra continuará".



No obstante, subrayó, el tiempo "no juega a favor" de Moscú, mientras que por el contrario Kiev, Washington y Bruselas conseguirán estar "a la altura de la ocasión" y seguirán defendiendo la dignidad humana, el orden internacional y la libertad.