Rusia lanzó 32 misiles de crucero en el último ataque masivo sobre Ucrania

Rusia disparó la pasada noche un total de 32 misiles de crucero que fueron lanzados desde el aire y desde el mar, y de los que la defensa ucraniana logró derribar 14, aseguró este jueves el Ejército ucraniano.



"Las fuerzas de ocupación rusas llevaron a cabo un ataque con misiles a gran escala contra instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania en la noche del 15 al 16 de febrero", aseguró el servicio de prensa del Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania, según las agencia ucranianas.



Los rusos usaron doce misiles de crucero del tipo "Kh-101/Kh-555", lanzándolos desde dos aviones bombarderos estratégicos "Tu-95MS" desde el Mar Caspio.



Otros ocho misiles de crucero "Kalibr" fueron disparados desde una fragata en el Mar Negro y doce misiles de crucero "Kh-22" desde seis bombarderos de largo alcance cerca de la población rusa de Kursk, a unos 200 kilómetros de la frontera ucraniana.



Además, dos misiles guiados del tipo "Kh-59" fueron lanzados desde el aire desde dos aviones de combate tácticos "Su-35" en Melitopol, cuando sobrevolaban la región ucraniana de Zaporiyia.



Por su parte, unidades de la Fuerza Aérea de Ucrania han derribado catorce misiles de crucero "Kh-101/Kh-555" y "Kalibr" y dos misiles guiados "Kh-59" lanzados desde el aire, según las fuentes.



"Desafortunadamente, algunos de los misiles de crucero 'Kh-22' alcanzaron sus objetivos, golpeando instalaciones de infraestructura crítica. Por el momento, no tenemos las armas capaces de derribar este tipo de misiles", se lamentó el Ejército ucraniano.



Las autoridades de Kiev habían confirmado previamente que las fuerzas rusas habían atacado esta noche varias regiones ucranianas con drones y la aviación estratégica, y que alcanzaron una infraestructura crítica en la región de Leópolis, pero también objetivos en otras zonas del oeste, norte y el centro del país.



"Otro ataque con misiles rusos. Se lanzaron vehículos aéreos no tripulados y misiles durante la noche. Desafortunadamente, hay impactos en el norte y oeste de Ucrania, así como en las regiones de Dnipropetrovsk y Kirovogrado", escribió hoy el jefe de gabinete de la Presidencia ucraniana, Andriy Yermak, en su cuenta de Telegram.



El jefe de la Administración Militar de Leópolis, Maksym Kozytskyi, informó en la misma aplicación de que en la región occidental ha sido alcanzada una infraestructura crítica.



"Durante la alerta aérea, un objeto de infraestructura crítica fue alcanzado en la región de Leópolis. No hay víctimas. El fuego fue extinguido", escribió.



La portavoz del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Nataliya Gumenyuk, señaló a su vez que Rusia lanzó un ataque mixto con aviación estratégica y drones y lanzó al menos ocho misiles Kalibr en el sur: seis sobre la región de Mykolaiv y dos contra la de Jersón.