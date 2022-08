Blinken pide mantener la diplomacia "abierta" con China

Antony Blinken reiteró este sábado que la respuesta china a la "visita pacífica" de Nancy Pelosi a Taiwán es desproporcionada durante su estancia en Filipinas, un tradicional aliado de EE.UU. y donde el secretario de Estado norteamericano mantuvo reuniones para tratar la seguridad en la región.



Blinken está en Manila como parte de su gira por Asia -en momentos en que la escalada de tensión entre Estados Unidos y China ha puesto al mundo en alerta- y mantuvo reuniones con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y su homólogo en el país, Enrique Manalo, en las que afianzaron sus lazos económicos, políticos y de seguridad.



"Hablamos de seguridad, reafirmando las posiciones de EE. UU. de que un ataque armado de China en el Mar de China Meridional tendría una respuesta inmediata de EE. UU.", en el marco del Tratado de Defensa Mutua firmado en 1951 por Estados Unidos y Filipinas, señaló Blinken en una rueda de prensa.



Este pacto se refiere al compromiso de ambas naciones a defenderse mutuamente en caso de un ataque de terceros países y ha cobrado especial importancia en un momento en que se aceleran las fricciones en la región.



En ese sentido, Blinken reconoció que las tensiones entre Estados Unidos y China "van en aumento" pero volvió a manifestar que "no es el interés" de su país "escalar la situación" aún más, por lo que pidió al gigante asiático mantener "las puertas abiertas para la diplomacia".



"Déjenme ser claro: Estados Unidos no cree que sea el interés de Taiwán, de la región o nuestra propia seguridad nacional escalar la situación. Le transmití eso directamente a Wang Yi ayer", enfatizó.



Sin embargo, el secretario fue tajante al afirmar que EE.UU. mantendrá una postura "firme" para que los países de la región tomen decisiones "libres de coerción" y que seguirá trabajando para la estabilidad en Taiwán.



"En los próximos días, verán EE. UU. permaneciendo firme, apoyando a Filipinas, las organizaciones regionales como ASEAN y amigos de la región para que tomen decisiones libres de coerción", indicó.



"Y continuaremos apoyando a Taiwán en términos de estabilidad porque sabemos que así lo exige para tenerse una Indochina libre y abierto", completó.



FILIPINAS, UN ESTRATÉGICO ALIADO EN EL PACÍFICO



Filipinas ocupa una posición estratégica y se presenta como un punto de apoyo de Estados Unidos en el Pacífico, aunque eso representa un delicado tablero geopolítico en el que el presidente filipino debe equilibrar los lazos de su país entre las dos principales potencias económicas del mundo.



En ese marco, la ratificación de la alianza militar entre EE.UU. y Filipinas este sábado cobra un especial significado, ya que además de la crisis en Taiwán igualmente han aumentado las fricciones entre China y el archipiélago, en medio del acoso de buques chinos a pescadores filipinos en las islas y atolones que ambos países se disputan.



"Estamos muy unidos debido a la relación especial de Estados Unidos y Filipinas y la historia que hemos compartido y, por supuesto, toda la asistencia, ayuda y apoyo que hemos recibido de Estados Unidos a lo largo de los años", destacó Marcos durante su encuentro con Blinken.



Por su parte, el secretario norteamericano respondió que la alianza entre los dos países "es fuerte" y que cree que "puede fortalecerse aún más".´



"Estamos comprometidos con el Tratado de Defensa Mutua. Estamos comprometidos a trabajar con Filipinas en desafíos que compartimos", aseguró el alto funcionario.



No obstante, la visita de Blinken estuvo marcada por unas protestas en las que decenas de manifestantes pedían la cancelación del Pacto y han expresado su rechazo a la visita del secretario a Filipinas en medio del delicado aumento de la tensión política en la región.