Aumenta a diez el número de muertos por el terremoto en Filipinas

Los equipos de rescate hallaron este viernes los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en una corrimiento de tierra a raíz del terremoto magnitud 7 que sacudió el norte Filipinas, lo que aumenta a diez el número de víctimas por la tragedia, informaron medios locales.



Las víctimas, que tenían entre 15 y 38 años, fueron encontrados en la provincia de Abra, una de las más afectadas por el seísmo junto a Bengued y Montaña, todas ellas la isla de Luzón, según indicó el periódico Inquirer.



El terremoto dejó también 137 heridos y más de 7.300 personas han sido evacuadas, de las cuales más de un millar todavía no ha podido regresar a casa, por lo que permanecen abrigadas en centros de evacuación.



Las autoridades mantuvieron este viernes la alerta para nuevas réplicas, que ya superan el millar desde el martes, mientras que la provincia de Abra declaró la víspera el estado de calamidad debido a “la destrucción de casas, edificios y puentes que ha paralizado la actividad comercial”.



“Debido a las réplicas continuas que todavía ocurren, las autoridades han recomendado a algunas familias no volver a sus casas” hasta que “se evalúen los daños”, dijo el portavoz del servicio de emergencias, Mark Timbal, en declaraciones al medio local ABS.



El fuerte seísmo, registrado a las 8:43 hora local (00:43 GMT) del miércoles, provocó estragos en casi una treintena de ciudades y damnificó edificios históricos e instalaciones de infraestructura, en unos daños materiales que ya sobrepasan los 48,3 millones de pesos filipinos (unos 850.000 euros o 875.000 dólares).



En Vigan, la ciudad colonial española mejor preservada, la catedral del siglo XVI y otros numerosos edificios históricos han resultado dañados.



“Las labores de evaluación de daños en edificios históricos todavía no ha terminado por temor a derrumbes” en medio de las continuas réplicas del seísmo, declaró a Efe la portavoz del servicio de Emergencias de Vigan, Neela Alquiza.



Filipinas se asienta sobre el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona que acumula alrededor del 90 % de la actividad sísmica y volcánica del mundo, y que es sacudida por unos 7.000 temblores al año, la mayoría moderados.