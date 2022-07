Zelenski pide a Europa responder con más sanciones a la guerra rusa del gas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a Europa a responder a Moscú con una nueva ronda de sanciones a la "guerra abierta del gas que Rusia está librando contra una Europa unida", una acción que consideró como una "diferente forma de terror".



"El chantaje del gas a Europa no hace más que empeorar cada mes (...) Rusia no va a reanudar el suministro de gas a los países europeos, como está obligada por contrato", dijo Zelenski en un mensaje publicado en la página web de la Presidencia de Ucrania en referencia al anuncio del gigante gasístico ruso Gazprom de una nueva reducción de los suministros por el gasoducto Nord Stream.



"Todo esto lo hace Rusia deliberadamente para dificultar al máximo la preparación de los europeos para el invierno. No les importa lo que le pasará a la gente, cómo sufrirán por el hambre debido al bloqueo de los puertos o por el frío invernal y la pobreza (...) Son sólo diferentes formas de terror", aseguró.



La compañía gasística estatal rusa Gazprom anunció este lunes que a partir de mañana miércoles reducirá a la mitad su suministro actual por el gasoducto Nord Stream, que ya estaba en un 40 % de su capacidad, lo que supone que solo abastecerá 33 millones de metros cúbicos diarios, un volumen demasiado bajo como para acopiar reservas de cara al invierno.



"Y por eso es necesario devolver el golpe (...) reforzar las sanciones. Hacer todo lo posible para limitar los ingresos rusos no sólo del gas y el petróleo, sino también de las exportaciones restantes, y cortar los lazos comerciales con Rusia en la medida de lo posible", dijo el gobernante ucraniano.



Zelenski también se refirió al encuentro que este lunes mantuvo en Kiev con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que consideró "un puente hacia toda la región de América Latina".



"Las crisis creadas por Rusia afectan a todos en el mundo y nadie conseguirá mantenerse al margen cuando Rusia provoque el caos en el mercado alimentario, en los mercados energéticos o simplemente en las relaciones internacionales", dijo Zelenski, que aseguró que la diplomacia ucraniana se está abriendo poco a poco a otras regiones, como América Central y del Sur, África, los países del mundo árabe, o el sur y el sudeste de Asia.



Con Giammattei, Zelenski dijo que acordaron suprimir las restricciones de visado entre los dos países y el reinicio de las relaciones comerciales y económicas bilaterales.