Cerca de 200 civiles han muerto en Donetsk en cuatro meses, según los prorrusos

Cerca de 200 civiles han muerto y otros 900 han resultado heridos en la autoproclamada república popular de Donetsk (RPD) por los bombardeos ucranianos desde comienzo de la "operación militar especial" rusa en Ucrania, denunció hoy el líder de esa entidad prorrusa, Denís Pushilin.



"Desde el comienzo de la operación militar especial, que para nosotros es de liberación, han muerto 190 personas, entre ellas nueve niños, y otras 900 han resultado heridas", dijo el máximo dirigente de la RPD en declaraciones al canal Soloviov LIVE de Rutube, un versión rusa de Youtube.



Precisó que esta cifras se refieren únicamente a las víctimas civiles causadas por los ataques ucranianos desde el pasado 24 de febrero, día en el que Rusia inició su campaña militar en Ucrania con propósito declarado de "desnazificar" y "desmilitarizar" el vecino país.



Pushilinin indicó que los británicos Shaun Pinner y Aiden Aslin y el marroquí Braguim Saadun, condenados a muerte el pasado día 9 por el Tribunal Supremo de la RPD tras ser declarados culpables de participar en acciones militares como mercenarios, no han pedido el indulto.



"No he recibido ninguna solicitud al respecto. Esta puede llegar después de que se recurra la sentencia", subrayó.



El líder de la RPD indicó que los condenados tienen plazo hasta el próximo 9 de julio para apelar la sentencia de Supremo.



Pinner, de 48 años, fue capturado durante el asedio ruso de la ciudad de Mariúpol (mar de Azov) después de varios años como soldado del Ejército ucraniano.



Aslin, de 28 años y que formaba parte desde 2018 del Ejército ucraniano, también fue apresado en abril por las milicias prorrusas en la misma ciudad de la región de Donetsk.



A mediados de abril ambos se dirigieron en un mensaje difundido por la televisión rusa al primer ministro británico, Boris Johnson, con la petición de ser canjeados por el político prorruso cercano al Kremlin Víctor Medvedchuk, detenido en Ucrania por alta traición.



Tanto la familia de ambos soldados como el Gobierno británico han demandado a las autoridades rusas un trato digno de acuerdo con la Convención de Ginebra.