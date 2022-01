Von der Leyen a Zelensky: "La UE está firmemente del lado de Ucrania"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó este viernes al presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, que la Unión Europea está "firmemente" del lado de su país, frente a la amenaza rusa, y que está dispuesta a aumentar su ayuda financiera y reforzar la asociación energética.



"Acabo de hablar con el presidente Zelensky. La UE está firmemente del lado de Ucrania", tuiteó la jefa del Ejecutivo comunitario tras mantener una conservación telefónica con el líder ucraniano.



La conversación se centró en "la actual situación de seguridad", precisó la política alemana, quien aseguró a su interlocutor que cuenta con la disposición de los Veintisiete de facilitarle ayuda.



"La UE está dispuesta a prestar más ayuda financiera a Ucrania y a reforzar nuestra asociación energética", aseguró Von der Leyen.



Esta conversación se produce un día después de que la presidenta de la Comisión Europea recordase a Rusia su dependencia económica y comercial de la UE e insistiese en que responderá con sanciones "masivas" si finalmente ataca Ucrania.



"La UE es de lejos el mayor socio comercial de Rusia y también de lejos su mayor inversor. Esta relación comercial es importante para nosotros, pero lo es mucho más para Rusia", dijo durante su intervención en el Foro de Davos.



La dirigente alemana además subrayó que la UE no aceptará la lógica de las "esferas de influencia" que, a su juicio, intenta promover el Kremlin y en la que "países enteros eran tratados como posesiones o patios traseros", afirmó Von der Leyen.



Von der Leyen insistió en que la UE apuesta por el diálogo, pero a renglón seguido añadió que "si la situación se deteriora, si hay nuevos ataques sobre la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas", advirtió.



Ese escenario es uno de los que estarán encima de la mesa el próximo lunes en la reunión que mantendrán en Bruselas los ministros de Exteriores de la UE, y a la que asistirá por videoconferencia el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien mantuvo hoy una reunión en Ginebra con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, en una cita en la que no hubo progresos.



La reunión estuvo precedida de una serie de amenazas, como la que pende sobre Ucrania, que ha visto en las últimas semanas agruparse justo frente a su frontera a unos 100.000 soldados rusos, según informaciones proporcionadas por los servicios de inteligencia occidentales, lo que hace temer un plan de invasión.



Lavrov transmitió a Blinken las demandas de Moscú de congelar la ampliación de la OTAN hacia el este, lo que excluiría la posibilidad de una futura adhesión de Ucrania.



Asimismo, Rusia exige el cese de actividades militares y posicionamiento de armas y tropas en los países de la antigua órbita de influencia soviética, en particular Polonia y los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).



EE.UU. y la OTAN, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, respondieron con firmeza a tales propuestas señalando que son inadmisibles y que no se puede coartar la libertad de una institución de crecer ni la de un país de querer integrarse a ella.

