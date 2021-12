Irán afirma que no tiene porqué cumplir con el pacto nuclear

El jefe de la agencia nuclear iraní, Mohamad Eslami afirmó este martes que Irán no tiene porqué cumplir con sus obligaciones del pacto nuclear de 2015 y que actuará solo bajo los límites del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).



“No hay razón para que nos presionen acerca de las obligaciones del JCPOA (el acuerdo nuclear por sus siglas en inglés)”, dijo Eslami en Teherán, informó la agencia de noticias local ISNA.



“Actuaremos en el marco de las salvaguardas del TNP y no aceptaremos nada más que eso”, subrayó.



Eslami remarcó que si los demás firmantes del JCPOA no cumplen con sus obligaciones, Irán tampoco tiene porqué hacerlo.



El pacto nuclear de 2015 limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas estadounidenses, pero Washington abandonó unilateralmente el acuerdo en 2018, a lo que Irán respondió con la producción de más uranio y de más pureza de lo convenido.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) lleva tiempo denunciando que Irán ya ha superado los límites impuestos en el acuerdo de 2015, con la producción de más uranio enriquecido con equipos más modernos, a la vez que bloquea las inspecciones de su programa atómico.



El OIEA ha mencionado en varias ocasiones el complejo de Karaj, cercano a la ciudad de Teherán, donde pide instalar nuevas cámaras de vigilancia.



A este respecto, Eslami insistió en que este complejo no entra dentro de las “salvaguardas” o controles del organismo internacional.



Las declaraciones de Eslami llegan en medio de las negociaciones en Viena entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y EE.UU., de forma indirecta, para salvar el acuerdo.



Alemania, Francia y el Reino Unido señalaron este lunes su "frustración" ante la actitud de Irán en la negociación a lo que Teherán ha respondido hoy que estos países “juegan a echar las culpas”.

