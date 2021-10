Miles de salvadoreños marchan contra Bukele cuando se acerca al medio mandato

Miles de salvadoreños volvieron este domingo a protestar en la capital de El Salvador contra las políticas del presidente Nayib Bukele pese a la alta popularidad que mantiene y cuando se acerca a la mitad de su mandato.



Convocados desde la redes sociales, sindicalistas, jueces, activistas de derechos humanos, exguerrilleros, veteranos de guerra, opositores, feministas y miembros de la comunidad LGTBI se concentraron para marchar hasta la plaza Gerardo Barrios, en el pleno centro de San Salvador.



Fueron unas 4.000 personas las que reclamaron al mandatario la falta de transparencia, las cifras de desaparecidos y feminicidios, la adopción del bitcóin con fondos estatales y lo que consideran una deriva "autoritaria".



Además, se sumaron críticas por una reforma de pensiones que prepara el Gobierno, de la que no se conocen detalles, y la no entrega de archivos militares para procesos penales por crímenes de guerra.



TRES PROTESTAS MASIVAS



Desde el pasado 15 de septiembre, el mandatario ha afrontado tres protestas con miles de personas, siendo la de este domingo la segunda más numerosa.



Las convocatorias se han dado desde la redes sociales, principalmente Twitter, la red social preferida del presidente salvadoreño. Mediante esta red llega, incluso, a emitir órdenes y en ciertos temas es casi la única fuente de información oficial.



Bajo las etiquetas "#Eldomingomarchamos" y #El17marchamos", que se colocaron como tendencia en Twitter con más de 40.000 publicaciones, se agruparon las convocatorias.



"La verdad es que este gobierno nos ha hecho muchas promesas que no ha cumplido. Pero específicamente yo estoy marchando por la falta de transparencia que existe en este período", dijo a Efe Karla Ayala, quien indicó que ha participado en las tres protestas.



Añadió que "se nos prometió que este sería el gobierno más transparente de la historia y ha sido totalmente lo contrario", y agregó que es una "ciudadana salvadoreña que abrió los ojos y está indignada".



Al menos en los últimos tres gobiernos, ningún presidente se había enfrentado a varias protestas contra sus políticas con miles de personas.



La mayoría se habían centrado contra el Congreso por temas como la posible privatización del agua.



BUKELE RESTA IMPORTANCIA



El mandatario salvadoreño dedicó varias publicaciones en su red favorita para tratar de restar importancia a la manifestación, al igual que funcionarios de su gobierno y diputados del oficialismo.



"La marcha es un fracaso y lo saben. Ahora solo les quedará publicar fotos desde abajo, con tomas cerradas y tratar de sorprender a la comunidad internacional", escribió Bukele.



Estas protestas se han generado en El Salvador a pesar de la alta popularidad que mantiene el presidente.



De acuerdo con el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia, Bukele llegó a su segundo año de mandato en junio pasado con una nota de 8,7 en una escala de cero a diez.



Además, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) señalaba que la población le dio una nota de 8,51 ese mismo mes, que pasó a 7,64 en agosto.



"Esta es la nota más baja registrada por el mandatario en las distintas mediciones realizadas por el Iudop desde que asumió la presidencia", afirmó al entidad.



En esa misma encuesta se midió la aceptación de los salvadoreños del bitcóin como moneda de curso legal y reveló que en ese momento 7 de cada 10 personas que conocían la aprobación de la Ley Bitcóin, que entró en vigor el 7 de septiembre pasado, rechazaban la medida.



Una encuesta de la CEC también señaló que la decisión de adoptar la criptomoneda fue vista como poco o nada acertada por el 77,5 % de la población.



El día que la adopción del bitcóin entró en vigor se produjo una marcha con cientos de personas y desde entonces su rechazo se ha dado en todas las protestas.



DENUNCIAS DE BLOQUEOS A PROTESTA



Las publicaciones de medios locales en las redes sociales dieron cuenta este domingo de diversos retenes de la Policía Nacional Civil y del Ejército en las entradas de la capital para someter a revisión a los ciudadanos.



"Brindamos seguridad en paradas de autobús y verificamos que no se movilicen prófugos de la justicia en las unidades de transporte", publicó la Policía Nacional Civil en sus redes sociales, y compartió imágenes de un pequeño lote de pólvora decomisado y varios machetes.



Sin embargo, algunos usuarios de Twitter aseguraron que se trató de un "montaje".



Además, el cuerpo de seguridad compartió fotografías de personas que fueron bajadas de los autobuses para su revisión mientras eran custodiadas por militares armados con fusiles.



Por su parte, la organización humanitaria Tutela Legal "María Julia Hernández" denunció que agentes de la Policía y soldados habrían impedido a pobladores de El Mozote, donde el Ejército masacró a 1.000 civiles en 1981, se sumaran a la protesta.



En las protestas, además, se ha criticado el cese de jueces sexagenarios mediante una reforma legal, el proceso de reforma constitucional y la reelección presidencial, que fue habilitada recientemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.



El presidente Bukele no ha manifestado públicamente si buscará un nuevo mandato en 2024, año que concluyen los cinco años de su gestión.



El mandatario cumple en diciembre de este año dos años y medio al frente de la Presidencia salvadoreña.

