La junta birmana anuncia la liberación de 5.600 opositores al golpe de Estado

El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, anunció este lunes la liberación y retirada de cargos contra 5.636 personas arrestadas por su participación en las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero.



En un discurso emitido por la televisión pública, el general dijo que los encarcelados deberán firmar un documento donde se comprometen a no cometer más actos de violencia en contra de la nación.



Entre las personas que verán retirados sus cargos se encuentran al menos 24 artistas y diez influyentes acusados por las autoridades de sedición, cargo penado con un máximo de 3 años de cárcel, en relación con sus actividades contra el régimen militar, recoge el portal The Irrawaddy.



De momento se desconoce si esta liberación incluirá a perfiles de alto nivel como la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, y el expresidente, Win Myint, ambos inmersos en varios procesos judiciales presentados tras el golpe de Estado.



Desde el sublevamiento militar, que puso fin a una década de democracia y se ha topado con una fuerte resistencia popular, más de 7.350 opositores al mando castrense han sido detenidas, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).



La liberación llega tras el anuncio de exclusión de Min Aung Hlaing de la cumbre de líderes de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), a la que pertenece Birmania desde 1997, y que se celebrará entre el 26 y 28 de octubre.



Según el bloque, la junta militar ha realizado "insuficientes" avances para solucionar la crisis política y social tras más de nueve meses del golpe militar.



Los ministro de Exteriores de la ASEAN, reunidos de emergencia el viernes, optaron por invitar a la cumbre a un "representante no político birmano", al reconocer de facto una división interna sobre quien debía representar al país en la cita: si la junta militar o el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, creado en abril por políticos y activistas en favor a la democracia y leales a Suu Kyi.



El Ejército justifica el golpe de Estado por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.



Al menos 1.178 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según AAPP.

