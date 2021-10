Casado enfila la recta final del cónclave del PP arropado por todos sus barones

El PP encara este sábado en Valencia la recta final de su convención nacional y su líder, Pablo Casado, exhibirá todo el poder territorial de su partido, arropado por todos sus presidentes autonómicos, incluida la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que centrará todas las miradas tras su choque con Génova por el mando del PP madrileño.



Tras girar la última semana por las capitales de las autonomías administradas por el PP, los populares finalizan su cónclave en Valencia, donde el partido asume el protagonismo para proyectar la que consideran la única alternativa posible al Gobierno de Pedro Sánchez: la unión del centroderecha en torno a las siglas del PP.



Casado llega a Valencia encumbrado por los múltiples mensajes de apoyo recabados de exmandatarios, tanto de España, donde ha sido bendecido por los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, como internacionales, como el francés Nicolás Sarkozy, el portugués José Manuel Durao Barroso o el polaco Donald Tusk.



El domingo, Casado quiere pronunciar un discurso ante una plaza de toros llena, con al menos 10.000 personas. El objetivo es demostrar que, bajo su liderazgo, el PP ha recuperado el músculo perdido con el multipartidismo y la moción de censura a Mariano Rajoy. Y dejar una imagen para la historia, como ya hicieron en el mismo enclave sus antecesores.



Antes, los presidentes autonómicos del PP explicarán el sábado en el Palau de les Arts sus políticas, que conforman a su vez la hoja de ruta que Casado quiere poner en marcha en sus primeros consejos de ministros..



Gran parte del interés informativo se enfocará en Isabel Díaz Ayuso. La jefa del Ejecutivo madrileño llega a Valencia tras un viaje a Estados Unidos, que le impidió arropar a Casado en la parada madrileña de la convención como hicieron el resto de sus compañeros en sus territorios.



Llega también el choque por el control del PP madrileño abierto cuando la candidatura de Díaz Ayuso a liderar la formación no obtuvo el apoyo de la dirección nacional, que introdujo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la pugna y sugirió una tercera vía en la que ni uno ni otro encabezasen el partido.



Díaz Ayuso acortó su viaje en Estados Unidos y le quitó la tercera parada, Los Ángeles, para estar sentada junto al resto de presidentes autonómicos en Valencia. Bandera blanca, de tregua, que no de rendición.



Este sábado está prevista su intervención en una mesa bajo el título 'Los gobiernos de la libertad', en la que estarán también los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Andalucía, Juanma Moreno Bonilla; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el de Ceuta, Juan Vivas.



La presidenta llegará a la convención en torno a las 11.30 y no lanzará un órdago con su candidatura al PP madrileño, que según su entorno presentará cuando el congreso esté convocado, algo que pide hacer cuanto antes.



Cuando Díaz Ayuso haga su aparición, el número dos del PP, Teodoro García Egea, ya habrá pronunciado el discurso que abrirá la jornada, junto a la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul y el presidente del PP de Valencia, Vicete Mompó. También se habrá celebrado ya una mesa de debate de los alcaldes del PP, en la que previsiblemente participará Martínez-Almeida.



Más allá de Ayuso, Casado quiere mostrar los avances del PP desde que asumió el mando hace tres años. En este período se ha enfrentado a dos elecciones generales, las de abril y noviembre de 2019, y en la repetición electoral mejoró el resultado de la primavera hasta obtener 89 escaños.



También obtuvo éxitos, como el de Moreno Bonilla llevando por primera vez al PP al Palacio de San Telmo, o la recuperación de la Alcaldía de Madrid para los populares.



2021 ha sido su año más dulce. Tras el batacazo inicial de las elecciones catalanas, el triunfo electoral de Díaz Ayuso supuso un revulsivo que ha dejado fuera de juego a uno de sus competidores, Ciudadanos, y le ha llevado a encabezar los sondeos, aunque en los últimos días algunos han virado hacia el empate técnico.



En todas las sumas para gobernar figura sin embargo Vox y la convención nacional no ha servido sin para despejar la incógnita de qué papel jugará, más allá del objetivo expresado por los populares de gobernar con "manos libres".

