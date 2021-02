Pablo Iglesias: "La identidad de género no es un capricho, nadie elige sufrir"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este sábado que "la identidad de género y la orientación sexual" no son "caprichos" y ha advertido de que "no está bien decirle a las personas trans que son una suerte de elección" porque "nadie elige sufrir o que se lo pongan difícil".



Así lo ha sostenido durante el acto central de campaña en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), a raíz de la polémica suscitada por las declaraciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que se mostró preocupada por que la ley trans que prepara el Ejecutivo permita elegir el género "sin más que la mera voluntad o el deseo", lo que, a su juicio, puede poner en riesgo los criterios de identidad de 47 millones de españoles.



"La identidad de género o la orientación sexual no son un capricho", ha afirmado Iglesias, quien ha recalcado que "en un Gobierno se pueden negociar muchas cosas", pero "los Derechos Humanos y la dignidad de todo el mundo" están "por encima".



Ha querido mandar así un mensaje de "empatía" al colectivo trans después de las "palabras muy dolorosas" de algunos sectores sobre la nueva legislación y les ha prometido que "se han ganado, por fin, que el Gobierno les dé el trato que se merecen a través de una ley".



"Sería indecente no reconocer todo lo que ha sufrido y sufre ese colectivo", ha opinado para agregar que "no se entiende" que aún haya personas que "siguen diciendo que ser trans es una patología que tienen que tratar o evaluar fiscales o psiquiatras".