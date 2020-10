La Generalitat pide a Sánchez una moratoria del IVA, impuesto de sociedades y SS

El vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente, Pere Aragonès, ha pedido en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una moratoria en el pago del IVA, el Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones de la Seguridad Social para los sectores más afectados por las medidas para frenar la pandemia de la COVID-19.



Aragonès, también conseller de Economía y Hacienda del Govern catalán, destaca en su carta que las medidas "difíciles pero del todo imprescindibles" que adopta la Generalitat por la pandemia afectan especialmente a sectores como el de bares y restaurantes y crean un escenario económico difícil, por lo que pide al ejecutivo central que "esté a la altura".



"Hemos tomado decisiones difíciles -explica Aragonès- porque tienen un impacto muy severo sobre sectores económicos de nuestro país muy importantes. Pero hemos tomado las decisiones necesarias para intentar avanzar la respuesta a una evolución de la COVID-19 que amenaza, si no la frenamos a tiempo, con provocar una situación tan complicada como la que vivimos la pasada primavera".





Aragonès subraya que "una de las medidas más destacadas y con una derivada económica de mayor calado" es la de limitar la actividad de bares y restaurantes durante 15 días."Tras esta medida -aduce- no hay ninguna otra voluntad que contribuir a limitar las interacciones sociales en unos espacios en los que, a pesar del gran esfuerzo de los profesionales, la ciudadanía se relaja en exceso y facilita la propagación de la pandemia. Es una medida severa a nivel económico pero al tiempo, totalmente imprescindible a nivel sanitario".El vicepresidente señala también que se han tomado otras medidas similares, como el cierre de ludotecas, parques de atracciones, salas de juego y centros de estética, y limitado el aforo a ámbitos económicos tan diversos como el del ocio nocturno, "que lleva meses sin poder trabajar", subraya.El vicepresidente indica que el Govern, en su próxima reunión, aprobará un paquete de medidas económicas dirigidas a esos sectores, entre ellas una línea de avales extraordinarios por medio del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las necesidades de tesorería a corto plazo de las empresas."Pero si queremos que realmente (las medidas) actúen como un auténtico plan de rescate -agrega Aragonès-, necesitamos ir acompañados de una moratoria del cobro de impuestos".El vicepresidente incide en que "es imprescindible que ante la difícil situación a que se ven abocadas muchas empresas catalanas", el Gobierno decrete la moratoria en el pago del IVA, Impuesto sobre Sociedades y cotizaciones de la Seguridad Social, además de una moratoria en el pago de préstamos y de los suministros básicos."Lo que no tendría ningún sentido -continúa el vicepresidente- es que el Estado continuara cobrando impuestos con normalidad cuando muchas empresas, a consecuencias de las medidas para frenar la COVID-19, no pueden operar con normalidad".Aragonès pide, por ello, que el Gobierno actúe "con la máxima celeridad y adopte todas las medidas necesarias para evitar que las acciones adoptadas para frenar la COVID-19 acaben con la viabilidad de muchas empresas".Asegura el consejero de Economía y Hacienda que la suya "es una exigencia urgente", que si dependiera de la Generalitat, "ya" se habría tomado, y que se suma, recuerda, "a la necesidad no atendida de ayudar económicamente a los padres y madres que no pueden trabajar porque deben atender a menores en cuarentena preventiva".Aragonès reitera también en su carta la petición de que la Generalitat gestione directamente la parte de los fondos europeos de reconstrucción que le corresponden a Cataluña, y explica que su gobierno ha diseñado "un plan de reactivación con una clara vocación transformadora del modelo productivo"."Por tanto -sigue la carta- solo falta el compromiso del Gobierno del Estado de trasladar a la Generalitat los recursos europeos que nos corresponden para poder comenzar a establecer las bases de la salida de la crisis".La construcción de un nuevo "futuro de oportunidades", concluye Aragonès, pasa también "inevitablemente, por el ejercicio del derecho a la autodeterminación".