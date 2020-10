Ayuso cumplirá la orden del Gobierno pero la llevará a los tribunales

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este jueves que cumplirá "de manera estricta" la orden del Gobierno que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid, pero ha avisado de que la llevará "a los tribunales" para "defender los intereses legítimos de los madrileños".



"Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía", ha dicho Ayuso en el pleno de la Asamblea, donde ha insistido en que acudirá a la Justicia para que las medidas "se ajusten a la normativa y a la realidad" y sean "objetivas y justas".



Y ha añadido que acatará "todas las órdenes" del Ejecutivo porque no es "como sus socios independentistas".





El Ministerio de Sanidad y una mayoría de Comunidades Autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles nueve medidas para controlar la expansión de la covid que son de obligado cumplimiento, entre ellas la de restringir las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios y que afectarían sobre todo a las grandes localidades de la Comunidad de Madrid.El acuerdo ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque fuentes del Ejecutivo han indicado a Efe que la orden ya fue comunicada anoche a las comunidades -competentes de su ejecución- y entra en vigor a las 48 horas de esa notificación de Sanidad a los gobiernos autonómicos.