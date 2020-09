Almeida reclama que el incumplimiento de regla de gasto se extienda a 2021

El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al Gobierno de la Nación que el incumplimiento de la regla de gasto se extienda a 2021, que los consistorios puedan hacer uso de sus remanentes y la creación de un fondo para los ayuntamientos sin dichos remanentes.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, el primer edil ha remarcado que lo importante es que los ayuntamientos puedan disponer de sus recursos, una vez que el Gobierno fue derrotado en el Congreso en la votación sobre el decreto de remanentes.

"Ayer el gobierno hizo de la necesidad virtud y me alegro porque entendieron que no pueden seguir por la senda de no hablar con los ayuntamientos", ha señalado.

Almeida ha reclamado que la regla de gasto pueda incumplirse en 2021, que los consistorios puedan utilizar sus remanentes y que se ponga en marcha un fondo para que los ayuntamientos que carezcan de ellos puedan disponer de ese dinero "porque Barcelona, Cádiz y Valencia no tienen remanentes pero tienen las mismas necesidades".