Feijóo hablará con PNV y PSOE para evitar un "Frankenstein plus" si el Rey lo elige

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha señalado este lunes que Alberto Núñez Feijóo iniciará conversaciones con el PNV y también con el PSOE si el Rey le propone que sea candidato a la Presidencia del Gobierno y, de esta forma, poder evitar un Ejecutivo con Pedro Sánchez al frente de lo que sería un "Frankenstein plus" porque "empeora al anterior".

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, González Pons ha subrayado que el PNV tiene una "posición privilegiada" tras las elecciones del 23-J, al ser "bisagra" y no Junts, de ahí que haya lamentado que hasta ahora haya dicho 'no' a la investidura de Feijóo, situándose "a la sombra" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"Mi opinión personal, no hablo en nombre de nadie ni llevo puesta la toga de vicesecretario, es que si el Rey ofrece intentar la investidura a Feijóo, debe hablar con todas las fuerzas políticas; ¿el PNV? sí, pero el PSOE también", ha señalado González Pons, apuntando a continuación que esperan que el líder de Vox, Santiago Abascal, confirme ante Felipe VI que apoya al candidato del PP.

González Pons ha dudado de que el monarca requiera de más tiempo tras la consulta con los grupos parlamentarios porque hay dos candidatos que quieren ir a la investidura y, en su opinión, es Feijóo el que reúne más apoyos porque ni PNV, ni Junts, ni ERC han dado su 'sí' explícito a Sánchez, quien sólo cuenta con Bildu por una "mimetización" con el PSOE. "Llegará con menos apoyos a la reunión con el Rey Felipe", ha terciado sobre Sánchez.

"El PP es un partido de Estado y aceptará la decisión que tome el Rey, punto y final", ha dicho antes de continuar: "Yo no veo que el Rey pueda decidir dar más tiempo cuando tiene dos candidatos que están deseando someterse a la investidura, eso puede ocurrir si el Rey se encontrara con que ninguno de los candidatos parece dispuesto a asumir el riesgo de intentarlo y lo cierto es que de los dos hay uno, Alberto Núñez Feijóo, que probablemente --tiene que ser confirmado mañana-- llega con más apoyos a la reunión con el Rey".

En cualquier caso, ha reafirmado la voluntad de Feijóo de intentarlo. "No me parece aceptable quedarnos sentados a que venga un Gobierno de Pedro Sánchez con quienes no quieren a España", ha añadido González Pons, que ha abogado por "intentarlo todo y dialogar con todo el mundo".

El dirigente 'popular' se ha remitido a 2016, cuando Sánchez reconoció que Mariano Rajoy tenía que aceptar el encargo del Rey para ser candidato a la Presidencia por ser el PP primera fuerza política. "No demos por hecho una fatalidad que tiene que ocurrir, hagamos lo que tengamos que hacer, apuremos la copa hasta el final", ha señalado antes de advertir que Sánchez lo que plantea es ponerse al frente de un gobierno "Frankenstein plus, empeora al anterior".

"Podemos ver a Feijóo negociar con las fuerzas políticas un programa de gobierno, nuestro deber como fuerza más votada es intentar la investidura", ha indicado González Pons, reiterando que esto será así si el Rey hace el encargo al partido con más votos y que está obligado a "presentar un modelo de España a contrastar con el de Pedro Sánchez".

En opinión de González Pons, la candidatura de Feijóo evitaría las "cesiones de Sánchez a los partidos que llevan en su programa la disolución de España", y ha lamentado que esto último "ya ni siquiera alarma".

En este sentido, el vicesecretario del PP ha lamentado que se difundan en "fuentes anónimas" supuestas discrepancias sobre la estrategia del partido y ha admitido que hay desacuerdos con Vox dentro de una "relación basada en el diálogo", si bien confía en que Santiago Abascal "mantenga su palabra" y apoye a Feijóo. "A este partido le quedan muchos minutos y hay que jugarlos todos", ha enfatizado.