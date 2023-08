Maragall (ERC) no descarta entrar en el gobierno municipal de Barcelona

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la Alcaldía en las municipales, Ernest Maragall, no ha descartado la opción de entrar en el gobierno de Barcelona junto al PSC y a BComú y ha acusado al PSC de estar "dando pasos a la derecha" y quedarse allí.

En una entrevista en Catalunya Ràdio de este martes recogida por Europa Press, ha señalado que "lo que no se puede permitir a la ciudad es tener un gobierno que no responda en nombre de nada" y ha exigido --textualmente-- que antes del 'quién' y el 'cómo' hay que hablar del 'qué'.

"Ya he hablado con el señor Collboni y con la señora Colau. Ya sé que la señora Colau tiene mucha prisa por entrar en el gobierno. Nosotros no tenemos la misma prisa", ha añadido, y ha valorado que aún no ha visto un acuerdo de la calidad y profundidad del acuerdo de su partido con Trias per Barcelona, en sus palabras.

Ha advertido que lo que no harán será "simplemente negociar la entrada en el gobierno" local, y ha avisado que la propuesta de su partido --textualmente-- implicará un planteamiento de una ambición que tendrán que estar en condiciones de afrontar.

Preguntado por su continuidad en el Ayuntamiento de Barcelona, Maragall se ha abierto a tomar la decisión que corresponda "pensando más en el devenir y en el futuro inmediato" y ha añadido --en sus palabras-- que cuatro años son muy largos.