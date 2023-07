Aitor Esteban denuncia que se dé una "utilización" del terrorismo en campaña

Cargando el reproductor....

El portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Vizcaya en las próximas elecciones, Aitor Esteban, ha criticado la "utilización por parte de la derecha" del terrorismo en la campaña, que "repugna y molesta" a las víctimas. Asimismo, ha apuntado que la inclusión "inaceptable" en las listas de EH Bildu de las elecciones del 28 de mayo de condenados de ETA también "es hiriente para las víctimas".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Esteban se ha pronunciado de este modo preguntado por la polémica suscitada por el uso del lema 'Que te vote Txapote' y sobre si considera que se está dando una banalización del terrorismo en campaña.

Así, ha lamentado que hay "una utilización por parte de la derecha para intentar hacer una imagen de extremo hacia sus máximos opositores políticos, hacia lo que pueda representar el PSOE y hacer que la gente pueda verlos como en posiciones extremas", que "repugna y molesta" a las víctimas.

A juicio del diputado del PNV, "puede tener unos efectos en el voto en el Estado español, que son justo los contrarios en Euskadi". En todo caso, ha criticado que también hay "actitudes inaceptables", en referencia a la inclusión en las listas de EH Bildu de las elecciones del 28 de mayo de "40 miembros de ETA, gente que había tenido condenas", algo que era "absolutamente innecesario" pero que "tienen que responder a un mundo que está ahí, que les apoya y que sigue teniendo su presencia". "Eso también, en términos democráticos, es hiriente para las víctimas", ha remarcado.

Por otro lado, el candidato del PNV ha eludido pronunciarse sobre cuál puede ser el resultado de las elecciones del próximo 23 de julio, ya que en la campaña electoral todavía "pueden pasar muchas cosas" y, si bien en las encuestas se pueden "ver tendencias", luego "hay que tener suficientes escaños en el Parlamento, en un sentido u otro".

Aitor Esteban ha señalado que el PP "ha dado carta de naturaleza" a Vox, con su entrada en gobiernos autonómicos y en "responsabilidades", y "lo está normalizando", lo que considera "muy grave y un error en términos democráticos". Por ello, aunque pueda haber "una cierta tendencia, cree que también eso puede provocar la reacción contraria".

Preguntado si está dispuesto a negociar el apoyo del PNV a una hipotética investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado que las del 23 de julio no son "unas elecciones presidenciales", sino que "de lo que se trata es que durante los próximos cuatro años estén presentes determinados temas, se defiendan, y también se intente reconducir cualquier ataque al autogobierno o, por ejemplo, a leyes progresistas o leyes en igualdad, avances que se hayan podido hacer".

"Y, luego, el que quiera tendrá que recabar nuestro voto", ha añadido el candidato jeltzale, que ha subrayado que el PNV "desde luego con Vox, nada", y ha apuntado que el PP "tiene ya un grave problema, que es que ya ha normalizado a Vox, ya ha pasado todas las líneas, piensa hacerlo" y, además, "el programa electoral es muy preocupante".

No obstante, ha señalado, en relación al candidato socialista, Pedro Sánchez, que el PNV no es "la muleta de nadie" y se tendrá que "discutir de garantías y de nuestro programa" y, además, también "preocupan también cosas del programa del PSOE", como la ley de Cohesión Territorial que plantea y que es "una auténtica Loapa" para "recortar las competencias de las comunidades autónomas". El PNV, ha advertido, no está dispuesto a "pasar por ahí".

Así, ha subrayado que el PNV tiene su "programa sobre la ciudadanía vasca", el PP "ha pasado las líneas" y con el PSOE se tendrá que hacer "otras bases y otras garantías".

LANZAR LOS DADOS

Preguntado por la conveniencia de facilitar investiduras del PP para evitar acuerdos con Vox, ha defendido la "decisión acertada" de la derecha alemana "de decir claramente que 'con la ultraderecha, nada de nada'" y ha añadido que, cuando "todo esto empezó" en Castilla y León, Núñez Feijóo "dio el visto bueno" pero también el PSOE "se equivocó" porque podía haber dejado que "tuviera la presidencia en Castilla, eso sí, condicionándoles una serie de leyes, la legislatura, el presupuesto".

"Quizá el PSOE buscaba lanzar al PP a un extremo y el PP ha buscado también, con un discurso inexacto, lanzar o buscar la imagen del PSOE en un extremo. Y entre unos y otros lo que han ido a buscar es el poder y creo que en política tenemos que mirar muchísimo más allá de lo que es el poder inmediato. Hay que pensar en qué quieres hacer con tu sociedad en el futuro, hacia dónde quieres que evolucione y, si esto es así, verdaderamente que la ultraderecha se consolide y se normalice es un auténtico peligro para la democracia", ha planteado.

Según ha indicado, "ante eso hay que responder y hay que tomar decisiones responsables porque el electorado tampoco te va a solucionar las cosas". De este modo, ha apuntado, frente a "algunos a los que les encanta tirar los dados electorales cada dos por tres", que en política se está para intentar "buscar soluciones".

Finalmente, en relación a las previsiones para su partido en los sondeos electorales, ha señalado que el único dato "real" es que en las últimas elecciones es que el PNV obtuvo el 35,2% de los votos en Euskadi, "que ya le gustaría al PSOE o al PP obtenerlos en las próximas elecciones a nivel del Estado", y sacó seis puntos al siguiente partido en representación.

Esteban ha subrayado que "es necesaria una voz de Euskadi en Madrid, que conozca cómo funcionan las cosas, que sea capaz de tender puentes, hacer propuestas y, sobre todo, llevar allí la visión concreta de una mayoría de la ciudadanía vasca para plantear asuntos que si no, de otra manera, no serían objeto de discusión". En este marco, ha augurado que el PNV va a tener "un respaldo importante" el 23 de julio.