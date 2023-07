La huelga agrava la crisis del Registro Civil y casarse cada día es más difícil

Cargando el reproductor....

El atasco para casarse en los juzgados no es nuevo, pero las esperas se han hecho más evidentes con la huelga de funcionarios de la administración de Justicia, aplazada desde el miércoles hasta después de las elecciones y que ha "paralizado" el Registro Civil durante mes y medio.



Desde que el 22 de mayo los trabajadores convirtieron sus paros parciales en una huelga indefinida, la autorización de los matrimonios que se celebran en los juzgados de Madrid -enlaces civiles y religiosos no católicos- ha estado "totalmente paralizada", así como el señalamiento de nuevas ceremonias de bodas, asegura a EFE Tirso Echeandía, gestor procesal de matrimonios del Registro Civil de Madrid, donde cuenta que el panorama este tiempo ha sido "desolador".



En su opinión, ha sido una situación generalizada en toda España, ya que el trabajo en Justicia es "en equipo, de arriba abajo" y "si faltan piezas", como los trabajadores que han estado en huelga y todavía mantienen algunos paros puntuales, el engranaje "no funciona".



MÁS COLAPSO EN EL REGISTRO CIVIL POR LA HUELGA EN JUSTICIA



Las únicas bodas que se han celebrado han sido aquellas 'in articulo mortis' y las de expedientes de autorización previos a la huelga y cuya ceremonia ya se hubiera señalado antes, cuenta Echeandía, quien explica que la mayoría de secciones del Registro Civil han estado paralizadas o, en el mejor de los casos, han ido muy lentas y acumulan un gran retraso.



"Va a costar meses" ponerse al día con estos trámites. En el caso de Madrid, calcula que unos tres o cuatro, y recuerda que siempre se puede optar por casarse ante notario, aunque ya no es gratuito.



No obstante, los atascos en los registros civiles no son una novedad: Elena pidió cita en agosto de 2022 y la consiguió para el 11 de mayo de 2023, con la mala suerte de que le pilló la huelga y se encontró con que no había servicios mínimos para tramitar los expedientes matrimoniales.



La apuntaron en una lista y ni siquiera la dejaron pasar al edificio. Así que decidió recurrir a la vía de la notaría.



MENOS BODAS, PERO MÁS ANTE NOTARIO



Según los datos del Consejo General del Notariado (CGN), 19.465 parejas se casaron ante un notario el año pasado, un 47 % más que en 2021.



En aquel año fueron 13.257 los matrimonios celebrados en notarías, de los 148.588 totales -123.631 civiles y 24.957 religiosos-, según la última estadística de Movimiento Natural de la Población del INE, del año 2021.



Este estudio demuestra que la tendencia es casarse menos: de las 216.451 del año 2000, las bodas sufrieron una gran caída entre 2004 y 2010 hasta las 167.247, y siguen disminuyendo cada año desde 2016 -sin tener en cuenta el 2020 de la pandemia-.



El descenso es todavía más notable en los enlaces católicos, que se han reducido a menos de la mitad desde 2010, cuando hubo 74.289 bodas por la Iglesia, según las memorias anuales de la Conferencia Episcopal.



Sin embargo, crecen las parejas que se dan el "sí, quiero" ante notario, una opción posible desde julio de 2015 y que ha aumentado año a año.



TIEMPOS Y COSTE DE CASARSE ANTE NOTARIO



La portavoz del CGN, Teresa Barea, estima en una conversación con EFE que, si todos los documentos están en orden, se puede citar a una pareja de novios incluso a una semana vista.



Berta se casó ante notario por esta razón en julio del año pasado: cuando pidió cita en mayo en el Registro Civil se la dieron para enero de 2023.



Pero la notaría no se puede elegir, sino que es el colegio notarial de cada comunidad autónoma el que asigna a la pareja uno de los 2.800 profesionales que hay en España para que lleve a cabo el proceso, cuyo precio además puede variar. A Elena, por ejemplo, le cobraron 450 euros por la gestión del expediente matrimonial.



El arancel notarial de la escritura de matrimonio es siempre el mismo, entre 120 y 150 euros, un trámite gratuito en el Registro Civil. Pero el expediente, previo a la boda propiamente dicha, depende del volumen y la complejidad de la documentación y de las tarifas de cada despacho: el papeleo de dos ciudadanos españoles solteros será más sencillo que el de extranjeros con traducción jurada y, por tanto, también más barato, ejemplifica Barea.