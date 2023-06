Sanidad asegura que la retirada de las mascarillas no irá al Consejo de Ministros

El ministro de Sanidad, José Miñones, afirmó esta mañana en Santiago de Compostela que la retirada definitiva de la obligatoriedad de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y otros centros sociosanitarios no será tratada en el Consejo de Ministros de mañana martes.



En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a la Fundación Galega de Medicina Genómica, Miñones indicó que la retirada definitiva de las mascarillas impuesta para prevenir el contagio del virus de la covid-19 se realizará "tan pronto como sea posible", aseguró.



"Sabemos que no va a ser mañana en el Consejo de Ministros porque no es simplemente la parte de las mascarillas sino que es todo un decreto de crisis sanitaria, que tiene que ser informada y tiene que pasar los trámites administrativos correspondientes", explicó.



"Está hecha la consulta al Consejo Interterritorial de Salud, que era el objetivo que teníamos prioritario, y en el momento que tenemos la consulta ya realizada y que fue secundada por todas las comunidades autónomas", añadió.



Apuntó que ahora prevé someterlo al Consejo de Ministros, y "en el momento que podamos, cuanto antes, que es el objetivo, pues podremos ya hacer el anuncio correspondiente de la retirada de las mascarillas y de todas aquellas medidas que estaban aprobadas con ese decreto de crisis", aclaró el titular de Sanidad.



Miñones enfatizó como "muy importante informar correctamente al respecto de que no está habilitado lo que es la retirada de mascarillas a día de hoy", y matizó que "nosotros lo que queremos es que sea de alta recomendación" su uso y "una autoresponsabilidad" por parte de los usuarios.



En este sentido, indicó que el uso debe de ser necesario en las personas con síntomas de infección de forma que tengan "sensibilidad con lo que estamos viviendo en la actualidad, porque el virus sigue estando presente".



El Consejo Interterritorial de Salud respaldó el pasado viernes la retirada definitiva de la obligatoriedad de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y otros centros sociosanitarios, y solo mantenerla en zonas hospitalarias con enfermos críticos, por lo que acabará su uso generalizado.



Sin embargo, se recomienda su uso entre la población en general, principalmente cuando haya síntomas de infección respiratoria.