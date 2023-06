Calviño advierte a la banca de que tiene que empezar a remunerar ya los depósitos

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha advertido este lunes a la banca española de que tiene que empezar a remunerar los depósitos de los clientes y transmitir los beneficios de la subida de los tipos de interés, ante la atenta mirada del presidente del BBVA, Carlos Torres.



Tras intervenir en la inauguración del curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y al ser preguntada si los grandes bancos españoles deberían empezar a pagar intereses a los clientes por sus depósitos, la ministra de Asuntos Económicos ha dicho que no le cabe "ninguna duda".



Para a renglón seguido dar la palabra al presidente del BBVA, sentado a su lado, para que explicara las razones de por qué la banca no lo está haciendo. "Es por el exceso de liquidez", ha añadido el banquero quien ha dado a entender que es cuestión de tiempo porque cuando ese excesos de liquidez se absorba, la tendencia cambiará.



Además, ha querido dejar claro que el hecho de que los bancos no estén aumentando de forma generalizada la remuneración de los ahorros, no tiene que ver con la falta de competitividad y ha insistido en que las entidades ofrecen a los clientes "alternativas que son muy atractivas", por ejemplo fondos de renta fija.



Tras estas explicaciones, más avanzado el turno de preguntas, Calviño ha vuelto a insistir en que los bancos tienen que empezar a remunerar los depósitos ya y ha advertido de que tratará también este tema en la reunión prevista a finales de junio con las patronales bancarias.



La vicepresidenta ha repasado las distintas iniciativas impulsadas desde su departamento en el ámbito financiero, como la mejora de la atención a los mayores, la mejora del acceso a los servicios financieros para toda la población o las medidas de alivio hipotecario.



"A finales de junio, veremos cómo están evolucionando todas ellas, por ver si tenemos que revisar el ámbito de actuación o las medidas, y en esa reunión hablaremos también de la remuneración de los depósitos", ha añadido antes de rematar que de ese encuentro "saldremos con soluciones y propuestas".



Sobre el impuesto extraordinario a la banca, Calviño ha considerado que con los beneficios del sector, los bancos no tienen ningún problema para hacer frente a este tipo de tributos del que, ha asegurado, muchos países se han interesado por la experiencia "para tomar decisiones similares".