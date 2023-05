Ciudadanos no se presentará a las elecciones del 23J pero no se disuelve

La dirección de Ciudadanos ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, pero no se disuelven y se dan un margen para iniciar un proceso "de rearme orgánico e intelectual".



Tras un intenso debate, el Comité Nacional ha acordado no presentarse a las elecciones después de que el partido haya sido borrado de los doce parlamentos autonómicos que celebraron comicios el domingo y de la casi totalidad de los municipios.



Ha sido el secretario general de Cs, Adrián Vázquez, quien ha dado cuenta de esta decisión en una rueda de prensa en la sede de los naranjas.