Laura Borràs recurre su condena de 4,5 años de cárcel por fraccionar contratos en la ILC

La defensa de la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha anunciado un recurso de casación que resolverá el Tribunal Supremo (TS) contra la condena de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una providencia consultada por Europa Press este jueves, el TSJC recibe el anuncio del recurso y emplaza a la defensa de Borràs a comparecer ante el TS en un máximo de 15 días para presentar el recurso.

La sentencia la condenó por los delitos de prevaricación y falsedad documental y el TSJC propuso un indulto parcial que rebaje la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel.

En las próximas semanas, los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, deberán presentar los argumentos en los que sustentan su recurso.

La condena a Borràs incluye una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, mientras que ella ha defendido su inocencia durante todo el procedimiento y pidió ser absuelta.

En la sentencia del TSJC, una magistrada añadió un voto particular en el que considera que la líder de Junts no cometió falsedad documental sino que solo la indujo, por lo que cree que no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión y que la inhabilitación que se le aplique debe afectar únicamente a cargos con facultad de contratación.