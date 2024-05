La albaceteña Aura, la primera baloncestista trans con ficha federativa en España

Aura podrá jugar al baloncesto. Es la decisión que ha adoptado el Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha sobre la licencia federativa de esta jugadora de 18 años, a quien en 2023 la federación castellanomanchega de baloncesto le denegó el derecho a participar en la categoría femenina de este deporte acorde a su edad.



Según una resolución del 8 de mayo, a la que ha tenido acceso EFE, el Comité considera que la decisión tomada por la federación "vulnera" el derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación de la joven albaceteña, puesto que la excluye de la competición "por su mera condición de mujer trans sin una justificación objetiva y razonable basada en evidencias científicas".



Aura juega al baloncesto desde 2013, cuando con 7 años consiguió su primera licencia federativa para participar en las competiciones organizadas por la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha (FBCLM).



Desde entonces hasta el pasado 2023, dicha licencia se renovó anualmente con el sexo y nombre que en aquel momento constaba en el DNI de la joven y en el Registro Civil, es decir, correspondiente al género masculino.



No obstante, en enero de 2020, con 15 años, Aura inició su proceso de transición de género mediante un tratamiento médico con bloqueadores hormonales de testosterona, el cual se extendió hasta julio de 2022, fecha en la que, al alcanzar la mayoría de edad a efectos sanitarios (16 años), pudo acceder a la terapia hormonal con estrógenos.



Es decir, la jugadora ha jugado en categorías masculinas mientras se sometía al mismo tratamiento médico que recibe hoy en día.



De forma paralela a la transición médica, la baloncestista de Albacete inició los trámites legales para rectificar su mención registral de nombre y sexo, a fin de adecuarlos a su identidad de género femenina.



El 18 de julio de 2023, el Registro Civil de Albacete aprobó dicho cambio. El 6 de octubre de ese mismo año, Aura recibió su nuevo DNI, en el que figura con dicho nombre y como mujer.



No obstante, cuando el equipo del que la jugadora forma parte, el Club Baloncesto Albacete, pidió su licencia federativa para la temporada 2023-2024 con su nueva documentación, el sistema de la FBCLM generó un aviso de error al estar ya en uso el documento de identidad introducido.



Ante este problema, el club solicitó a la Federación que actualizara manualmente el género y el nombre de Aura para hacerlos coincidir con su nueva identidad legal, pero estas peticiones no fueron atendidas.



Finalmente, la FBCLM denegó la solicitud de la joven alegando una supuesta recomendación de la Federación Internacional de Baloncesto en la que se indicaba "que no se permitiera la inscripción (de jugadores transgénero) hasta que hubiese una normativa a efecto en vigor", según consta en la resolución.



A juicio del Comité, esta indicación no cuenta con una "motivación individualizada que valore las singulares circunstancias del caso" e ignora las normas aprobadas en los últimos años, que "de forma expresa, y cada vez más contundente, garantizan la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI en general, y de las personas trans en particular".



Asimismo, la resolución hace hincapié en que los datos analíticos de Aura y el seguimiento clínico periódico al que se somete permiten afirmar que "su situación médico-hormonal es equiparable a la de cualquier mujer cisgénero de su edad, sin que existan diferencias significativas que pudieran justificar un trato diferenciado en el ámbito deportivo".



El organismo deportivo de Castilla-La Mancha también asegura que la baloncestista no cuenta con ventaja competitiva relevante ni superioridad física que pueda poner en cuestión su participación en las ligas femeninas. De hecho, su nivel de testosterona se encuentra "en la parte baja del intervalo de referencia para mujeres de su edad, muy lejos del rango masculino".



"Es la primera resolución de este tipo en España, ante casos de distintas federaciones que optaban por denegar de plano licencias para competiciones femeninas a jugadoras trans", ha señalado el abogado de Aura, Saúl Castro, quien celebra este "logro inédito" y se muestra convencido de que este caso "puede empoderar a otras chicas trans" y "servirles de ejemplo para recurrir decisiones discriminatorias por su identidad de género".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es