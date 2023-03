El Gobierno rechaza la gestación subrogada y recuerda que es ilegal en España

El Gobierno ha rechazado este miércoles la gestación subrogada por explotar el cuerpo de la mujer y ha recordado que esta práctica y su publicidad es ilegal en España y constituye una forma de violencia contra las mujeres recogida por la Ley de Derechos Sociales y Reproductivos.



Así lo han subrayado las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Hacienda, María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso tras conocerse que la artista Ana Obregón, de 68 años, se ha convertido en madre de una niña por gestación subrogada en Miami.



La titular de Igualdad ha recalcado que esta práctica está reconocida legalmente en España con una forma más de violencia contra las mujeres y ha pedido no olvidar la situación de precariedad de quienes aceptan prestar su vientre.



"Hay un sesgo de discriminación claro por pobreza", ha recalcado Irene Montero, mientras que la ministra de Hacienda ha subrayado que es una "explotación el cuerpo de la mujer".



"No estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos", ha incidido María Jesús Montero.



Sobre si se puede evitar que un niño nacido por gestación subrogada en otros países pueda vivir en España, ha señalado que al comienzo de la legislatura fueron modificados algún aspectos relacionados con las inscripciones en el Registro Civil para tratar de impedir esas situaciones.



Pero ha precisado que "cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta" y que, por tanto, no se podía "pronunciar en genérico".



Preguntado también el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha limitado a decir que están "en contra de todas estas cosas", la misma posición que ha señalado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Enrique Santiago.



"Estamos en contra de que se mercantilicen los embarazos, que se puedan vender y comprar los embarazos y la utilización del cuerpo de la mujer", ha afirmado.