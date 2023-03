Revilla, tras declarar: "Supongo que darán carpetazo, no tiene ningún sentido"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado que la Fiscalía "dará carpetazo" porque "no tiene ningún sentido" la denuncia de Ciudadanos de que hubo "chivatazo" de la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, al jefe del Ejecutivo cuando le informó del registro de la Consejería de Obras Públicas.



En su declaración, tal y como ha explicado a los periodistas a la salida de las dependencias de la Fiscalía de Cantabria, el presidente ha señalado que no tiene registrada la llamada en su teléfono, un Nokia antiguo, porque este dispositivo borra los registros tras nueve días y el registro fue el 22 de febrero.



Y ha afirmado que esa llamada se produjo a las 7:43 horas, porque así aparece en el registro de la delegada del Gobierno en Cantabria, tal y como Ainoa Quiñones dijo tras denunciar Ciudadanos esa llamada al presidente.



Este partido presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria, ya que, según su portavoz nacional, Patricia Guasp, y el de Cantabria, Félix Álvarez, esa llamada fue "un chivatazo" ante el registro por parte de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria de la Consejería de Obras Públicas por la supuesta trama de corrupción con contratos de obras, por la que está en prisión el jefe de servicio de carreteras, y en libertad con cargos su esposa, sus dos hijas y cuatro empresarios.



Sobre el contenido de esa llamada, Revilla ha opinado que Quiñones cumplió "su obligación" al avisarle de que se iba a registrar la Consejería de Obras Públicas en el día en el que fueron detenidas ocho personas. "Es lo normal", ha subrayado.



Revilla, quien ha llegado a la sede de la Fiscalía sobre las 8:00 horas, ha salido a atender a los periodistas a las 8:55 horas, tras declarar como testigo, y acompañado de la consejera de Presidencia del Gobierno y número 2 de su partido, Paula Fernández.



"No entiendo mucho de esto pero supongo que le darán carpetazo, entiendo yo. No tiene ningún sentido", ha opinado Revilla.



"Se supone que me han revelado algún secreto. Qué secreto me van a revelar si cuando me han llamado a mí ya estaba la policía dentro", ha vuelto a decir a los periodistas el presidente cántabro.



Lo que no se desconoce es si ha declarado ante la Fiscalía o va a declarar la delegada del Gobierno en Cantabria, ya que fuentes de este organismo no van a hacer declaraciones sobre el asunto, según han señalado a EFE.