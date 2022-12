Cuca Gamarra reprocha a Patxi López que no diera la cara en debate de la sedición

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reprochado este viernes a su homólogo socialista en la Cámara, Patxi López, que ayer no diera "la cara" en el debate de la ley que derogará la sedición, rebajará las penas por malversación y permitirá renovar el Tribunal Constitucional.

Gamarra ha respondido así, en declaraciones a los periodistas, a las manifestaciones de esta misma mañana del portavoz socialista, quien ha considerado "tremendo que la derecha esté en manos de una estrategia que destruye el propio sistema democrático".

"Hubiera sido interesante que estuviera ayer en el Parlamento y hubiera dado la cara ante lo que ayer traía el PSOE por encargo de Pedro Sánchez, que derogar del Código Penal el delito de sedición porque se lo piden los sediciosos, abaratar la corrupción porque políticos corruptos quieren penas más bajas, y reformar el TC y de la ley del Poder Judicial porque Pedro Sánchez solo tiene un objetivo: controlar el TC", ha recalcado Gamarra.

Sobre las palabras del diputado socialista Felipe Sicilia en el debate, quien acusó a los populares de intentar parar un pleno como hizo Tejero el 23F, Gamarra ha dicho que no solo no fueron acertadas, sino que tenía que haberse producido una rectificación.

"El problema no es solo que no rectifica el señor Sicilia, sino que tampoco le rectifica el PSOE ni Pedro Sánchez", ha enfatizado la portavoz parlamentaria del PP antes de insistir en la "deriva" de los socialistas, que "acabará generando un contexto que no es el que quiere este país ni necesita".

Gamarra ha asegurado que los españoles "saben perfectamente quien cometió el golpe de Estado del 23F y quien estaba al frente del Gobierno de España, el centro-derecha, así como el papel de Suárez, de Gutiérrez Mellado y tantos y tantos otros en aquel día en que se ponía en jaque a la democracia española".

Preguntada por las críticas a su partido por haber tramitado, cuando gobernaba, enmiendas en leyes sobre asuntos que nada tenían que ver con la ley que se enmendaba, Gamarra se ha limitado a resaltar que "como lo que vivimos ayer y se esta viviendo a través de esa reforma (del Código Penal) no se ha vivido nunca en el parlamentarismo español".

Sobre si espera que el TC paralice esa reforma en el Senado, la portavoz del PP ha dejado claro que confía en las instituciones del país, en las del estado de derecho y en las decisiones que puede tomar.