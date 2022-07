Argelia desbloquea las operaciones bancarias con España para el comercio exterior

La Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF), un organismo bancario clave en Argelia, anunció el levantamiento de las restricciones de las operaciones bancarias para el comercio exterior con España.



"Tengo el honor de informarles de que, tras la evaluación de la instrucción descrita en esta carta y en consulta con los agentes del comercio exterior afectados, las medidas de precaución mencionadas ya no son necesarias", indicó en un comunicado publicado anoche la entidad, en referencia a la suspensión de domiciliaciones bancarias para bienes y servicios desde y hacia España decretadas el 9 de junio de 2022.



Por su parte, el banco de Argelia emitió otro comunicado en el que aclaró que “para la domiciliación de operaciones de comercio exterior, corresponde a los bancos intermediarios autorizados evaluar los riesgos inherentes, teniendo en cuenta en particular la calidad de las contrapartes comerciales, y fijar las medidas adecuadas para la mitigación de estos riesgos”.



La ABEF había ordenado congelar a partir del 9 de junio "las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España" como consecuencia de la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.



La medida provocó un bloqueo total del comercio entre ambos países, a excepción de las exportaciones de gas de Argelia, no afectadas por la medida de la entidad.



España y Argelia se encuentran en una inédita crisis diplomática a causa del giro de postura adoptado en marzo pasado por el Gobierno español sobre el Sáhara Occidental, al apoyar la propuesta marroquí de una autonomía dentro de Marruecos.