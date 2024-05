Feijóo reivindica al PP como "el cambio al tripartito del 'procés'" de PSC, JxCat y ERC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado a su formación como "el cambio al tripartito del 'procés'", en alusión al PSC, JxCat y ERC, de los que ha asegurado que "pactan de manera indistinta entre ellos" para aplicar "las mismas políticas".



En el desayuno informativo 'Barcelona Tribuna' de este martes, organizado por La Vanguardia, Feijóo ha expresado que el "tripartito", que finge "vetos cruzados entre ellos" y que habla de "colocarse líneas rojas insalvables", luego pacta "en todas las instituciones".



"Se reparten entre los tres todos los ayuntamientos, diputaciones y la Generalitat, salvo cuando el PP tiene mayoría para poder gobernar", ha afirmado el líder de la formación, que también ha denunciado que siempre llevan a cabo el mismo tipo de políticas.



Feijóo ha manifestado que, por culpa de estas políticas, Cataluña "ha perdido el liderazgo económico en España, que lo tuvo durante mucho tiempo, ha perdido 9.000 empresas", y también inversión extranjera.



De hecho, ha detallado que mientras que en el año 2016 Cataluña atraía "el 30 por ciento de la inversión extranjera en España, ahora está en el 16 por ciento", y que la comunidad es "la peor en la ejecución de fondos europeos" y la región que ejerce la mayor "asfixia fiscal" de todo el país.



Feijóo ha opinado que esta vez todo apunta a que "el Gobierno de la Generalitat no se va a decidir en Cataluña, sino que se va a decidir mayoritariamente en Madrid".



"El expresidente (Carles) Puigdemont está haciendo todo lo posible por volver y el presidente (Pedro) Sánchez está haciendo todo lo posible por quedarse", ha manifestado al respecto.



Para Feijóo, esta situación "no es muy coherente con la autonomía política y financiera que ha de tener Cataluña".



"No somos equidistantes entre la Constitución y el 'procés'; somos constitucionalistas, somos la garantía de la unidad nacional de todos los pueblos de España y, por lo tanto, de su autonomía", ha manifestado.



El líder del PP ha expresado que no quieren "una Cataluña resignada a gestionar su paulatino declive", sino una que sea "líder porque lo ha sido durante mucho tiempo", aunque para conseguirlo hay que aplicar "las recetas políticas correctas".



"No queremos una Cataluña resignada de tener que elegir entre el bucle del socialismo y el bucle del independentismo", ha indicado Feijóo, que también ha pedido "un adelgazamiento radical del gasto político, administrativo y burocrático" y una bajada de impuestos.

