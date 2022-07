Sube la superficie quemada en España, que acumula el 38% de ardido en Europa

La superficie forestal arrasada por el fuego continúa creciendo en España, donde permanecen activos varios incendios, y asciende ya a 222.800 hectáreas, el 38,5 % del total ardido en Europa (578.956 hectáreas) desde enero, según datos del organismo europeo EFFIS basados en imágenes por satélite.



El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés) usa para sus estimaciones imágenes satelitales aportadas por Copernicus y en su última actualización arroja un saldo de 222.800 hectáreas afectadas por el fuego en el país en lo que va de año, el 11,2 % más que a fecha 23 de julio.



Estos datos confirman que España se enfrenta a la peor ola de incendios de la serie histórica que maneja EFFIS (iniciada en 2006), hasta ahora liderada por 2012, cuando los incendios afectaron a 189.376 hectáreas; seguido de 2017, con 130.920.



No obstante, según los registros que figuran en la web del Ministerio para la Transición Ecológico, que se remontan a 1968, el peor año de incendios de la historia de España fue 1985, con 484.475 hectáreas forestales arrasadas. En todo 2012, ardieron 218.956.



La barrera de las 400.00 hectáreas también se superó en 1978, en 1.989 y en 1.994, mientras que el que se considera el mayor incendio de la historia del país sucedió en 2004, cuando se quemaron 30.000 hectáreas entre los municipios de Minas de Riotinto (Huelva) y Berrocal (Sevilla).



De vuelta a los datos satelitales, la cifra de hectáreas afectadas por el fuego en España desde enero triplica a la media registrada para el mismo periodo entre 2006 y 2021, situada en 66.965 hectáreas. Además, supera a todo lo que ardió en el conjunto de 2021 (84.827 hectáreas), 2020 (61.099) y 2019 (63.853).



Según la misma fuente, España es el país europeo más afectado por los incendios en lo que va de año, seguido de Rumanía (149.362 hectáreas), Portugal (52.436), Francia (42.941 hectáreas), Croacia (30.934 hectáreas) e Italia (31.987 hectáreas).



Por contra, los países que más porcentaje de su territorio han visto arrasado por las llamas son Rumanía, con el 0,63 %; Portugal, con el 0,57 %; Croacia, con el 0,54 %, y España, con el 0,44 %.



Las cifras estimadas por EFFIS superan ampliamente a las aportadas por el Gobierno español, que, basándose en datos de las comunidades autónomas, cifra en 122.000 las hectáreas arrasadas desde inicios de año, 52.000 más que a fecha 10 de julio.



La afectación real de un incendio pueden tardar años en conocerse y para una mayor precisión los datos deben tomarse sobre el terreno, según Transición Ecológica.



Entre los incendios más devastadores de las dos semanas y media, en las que ha ardido más que en todo 2021, destaca el de Losacio, en Zamora, en el que murieron dos personas y que, según estimaciones de la junta de Castilla y León basadas en imágenes de Copernicus, habría afectado a 36.000 hectáreas.



No obstante, el número exacto de superficie calcinada puede ser inferior, ya que dentro del área arrasada por el fuego puede haber zonas que no se hayan quemado.



De confirmarse esa superficie, sería el mayor incendio de España desde que hay registros y superaría en 10.000 hectáreas al registrado a mediados de junio en la reserva de la Sierra de la Culebra, en la que también se adentró el fuego originado por un rayo en Losacio.



También han ardido miles de hectáreas en los incendios de Carballeda de Valdeorras (Orense), Folgoso (Lugo), Ateca (Zaragoza), Los Realejos (Tenerife), el Bages (Barcelona) o Casas de Miravete, Ladrillar (Las Hurdes) y el Jerte, en Extremadura.