Miquel Iceta ve "posible" que en la reunión Sánchez-Aragonès se hable de la sedición

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ve "posible" que en el encuentro entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès se hable de la reforma del delito de sedición del Código Penal, y ha defendido la utilidad de los indultos a los líderes independentistas y de la mesa de diálogo entre gobiernos.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, el ministro ha destacado que es favorable de "todo lo que haga avanzar el diálogo", por lo que ha valorado que mañana se reúnan en Madrid el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.



Sobre la reforma del delito de sedición del Código Penal, Iceta ha defendido que pueda tener lugar para "homologar" esta figura a lo que existe en los demás países europeos, y ha considerado que "es una posibilidad" que de esta cuestión se hable mañana en la reunión de presidentes.



Según el ministro de Cultura, los indultos a los expresos independentistas sirvieron no solo para que pudieran salir de la prisión, sino que "favorecieron el diálogo", puesto que el encarcelamiento lo dificultaba.



Iceta ha admitido que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "tenía razón" al recordar que "en una mesa de diálogo entre gobiernos solo participan gobiernos", y aunque él es partidario de que en un diálogo "todo el mundo puede participar", las declaraciones de la portavoz de JxCat Míriam Nogueras "evidencian" que su formación "cada vez está más lejos".



Con respecto a la posibilidad de que la reforma del delito de sedición pueda favorecer el retorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Iceta ha considerado que si vuelve a Cataluña "tendrá que acudir a los tribunales" puesto que "no tiene por qué tener un trato distinto al que recibió Junqueras" (el líder de ERC).



Según Iceta, Puigdemont puede tener inmunidad como eurodiputado pero "inmunidad no quiere decir impunidad, no es una patente de corso", y ha recalcado que "ante la ley todos somos iguales".