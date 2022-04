Feijóo se reunirá con Santiago Abascal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá con el presidente de Vox, Santiago Abascal, un encuentro que por el momento no tiene fecha y que desde su equipo enmarcan en la normal relación del jefe de la oposición con el resto de formaciones y agentes de la sociedad civil.



Tras su elección como presidente del PP, Abascal pidió a Feijóo mantener una reunión y éste le emplazó a un encuentro una vez que haya dejado la presidencia de la Xunta, como revela el líder de los populares en una entrevista con OkDiario.



Esta reunión no tiene por el momento fecha, según han señalado a Efe fuentes del PP, que enmarcan este encuentro con Abascal en la normal relación que Feijóo pretende tener con el resto de partidos políticos, tras haberse reunido ya con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, además de con la patronal y los sindicatos.



Desde que asumió el liderazgo, Feijóo ha apuntado que su objetivo es que el PP sea de nuevo un partido de mayorías, lo que pasa por no depender de Vox, aunque los populares no se han cerrado a pactar con la formación de Abascal, como ya han hecho en Castilla y León, donde comparten coalición de Gobierno.

