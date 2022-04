La compra de viviendas por extranjeros aumenta y se asoma a niveles precovid

a compraventa de vivienda libre por extranjeros aumentó un 41,9 % en el segundo semestre de 2021 respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento condicionado por las caídas registradas en la recta final del 2020, cuando se dejaron sentir en el mercado los efectos de la pandemia.



Según los datos del Consejo General del Notariado, en los últimos seis meses del año pasado se rompió con la tendencia del semestre anterior, y las operaciones efectuadas por extranjeros representaron un 18,6 % del total de compraventas a nivel nacional, en linea con el promedio de 2012-2019 (18,7 %).



En total, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros alcanzó las 63.934 operaciones, tras el acusado descenso de la primera y segunda mitad del 2020, cuando cayeron un 37,3 % y un 10,8 %, respectivamente.



Los extranjeros residentes realizaron el 54,8 % de las compraventas, lo que supone un 27,4 % más en términos interanuales, mientras que el 45,2 % restante correspondieron a no residentes, que se elevaron un 64,5 %.



Estas operaciones aumentaron en todas las comunidades autónomas, lideradas por Baleares (con un 81,5 % más); Canarias (un 57,1 % más); Andalucía (un 55 % más); Cantabria (un 50,5 % más) y Comunidad Valenciana (un 44,9 % más).



Por debajo de la media nacional -que rondó una subida del 42 %- se registraron incrementos, por ejemplo, en Cataluña, Asturias, Navarra, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, La Rioja y Extremadura, que oscilaron entre un 34,6 % y un 13,1 % más.



EL PRECIO DE LAS COMPRAVENTAS



El precio promedio de estas operaciones se situó en 2.016 euros/metro cuadrado (m2), esto es, un 14,3 % más en tasa interanual.



Los extranjeros no residentes volvieron a pagar mayores importes por sus viviendas (2.481 euros/m2) que los residentes (1.567 euros/m2) y los nacionales (1.503 euros/m2).



En concreto, el precio medio abonado por extranjeros no residentes aumentó un 11,8 %, y el de los residentes, un 9,9 %.



Por zonas, la evolución fue casi unánime al repuntar en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura, donde retrocedió un 0,1 %.



En Cantabria se produjo el mayor incremento, con una subida del 24,1 %. Los avances también alcanzaron tasas de dos dígitos en Andalucía (un 16,6 %); Madrid (un 13,7 %); Canarias (un 11 %); Castilla y León (un 10,1 %), y Comunidad Valenciana (un 10 %).



Entre el 10 % y el 5 % crecieron los precios en Baleares, País Vasco, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja, y ya por debajo, pero todavía al alza, se situaron Aragón y Asturias.



LOS BRITÁNICOS, LOS MÁS COMPRADORES DE LA SEGUNDA MITAD DEL 2021



Teniendo en cuenta la nacionalidad, el grupo de extranjeros que más viviendas adquirió en este periodo fueron los británicos, con el 11,8 % de las operaciones totales (7.560), seguido de los alemanes (10,4 %) y los franceses (8,3 %). Los de fuera de la Unión Europea supusieron el 11,4 %.



A tenor de los datos, aumentaron con mayor intensidad las compraventas por parte de holandeses (un 104,1 % interanual), irlandeses (un 99,3 %) y alemanes (un 84,9 %).



Además, los mayores precios promedio por metro cuadrado fueron abonados por los compradores de Suecia (2.752 euros/m2); Dinamarca (2.750 euros/m2); Alemania (2.741 euros/m2); Estados Unidos (2.601 euros/m2) y Suiza (2.479 euros/m2).



Más económicos fueron los pagados por marroquíes (688 euros/m2), rumanos (990 euros/m2) y ecuatorianos (1.087 euros/m2).



Por su parte, los precios que más crecieron fueron los de las compraventas realizadas por estadounidenses (un 23,4 % más), seguidos de los argentinos (un 19,6 % más), al tiempo que descendieron los abonados por los nacionales de China (un 5,2 % menos) y Rusia (un 1,6 % menos).

