Biomium Clinic: La clínica de la transformación estética.

Cada vez son más las personas que se preocupan por su apariencia y buscan lucir la figura de sus sueños. Por esa razón, en el mercado existen múltiples alternativas para conseguirlo, tanto de manera natural como con tratamientos estéticos.En este aspecto, la Clínica Biomium Clinic de medicina estética en Alhaurín de la Torre ofrece una serie de tratamientos vanguardistas, respaldados por la medicina y profesionales en el área, aplicando tecnología de primera, para conseguir los resultados estéticos deseados, procurando en todo momento el bienestar y la salud.Además, es la única clínica de coolsculpting en Málaga con el más avanzado equipo para este proceso, volviendo poco invasivo, seguro y un periodo de tiempo menor al tradicional, permitiendo lucir un cuerpo esculpido y seguir con la cotidianidad sin problemas. En este artículo te contamos sobre las técnicas que manejan, explorando su tratamiento más buscando: El CoolSculpting.

Coolsculpting, elimina la grasa corporal sin cirugías

El tratamiento estrella de Biomium Clinic, llamado Coolsculpting, consiste en el proceso de eliminar de manera definitiva la grasa localizada, sin necesidad de hospitalización ni anestesia y no requiere de tiempo de recuperación, puesto que permite continuar con normalidad al terminar la sesión de tratamiento.Dicha opción, es ideal para borrar aquella grasa que no se va, incluso practicando dietas y ejercicios. Por medio de la aplicación de frío, se localizan las células grasas para su destrucción, sin necesidad de cirugías, pero, obteniendo los mismos resultados de una liposucción.Se trata de un procedimiento apto para mujeres y hombres, con un corto periodo de duración, que no supera las 4 horas de tratamiento y no deja cicatrices en la piel, debido a que no es un método invasivo. Si bien, es posible notar cambios una vez terminado el proceso, los resultados definitivos pueden tomarse de 4 a 7 semanas en llegar.Cabe destacar, que, la técnica del coolsculpting, asegura resultados definitivos, pero, que, no se trata de un procedimiento dedicado a la disminución del peso corporal, sino a la eliminación de grasa localizada de manera subcutánea, en partes como: caderas, brazos, piernas, abdomen, etc.

Tratamiento para el aumento de labios

Como su nombre lo indica, es un proceso estético que busca incrementar el tamaño de los labios, ya sea inferior o superior, a través de la aplicación de ácido hialurónico, con inyecciones poco invasivas, dando como resultado una mejoría en la forma, tamaño y aspecto de los mismos.Aplicado de manera correcta, este procedimiento puede brindar una apariencia natural en armonía con las facciones de la cara, donde no solo se puede conseguir un amento del volumen, sino también definir su forma y aportar hidratación.Además, es posible ajustar dicho tratamiento a las exigencias y necesidades del paciente, siendo capaz de aportar todo tipo de apariencia, favoreciendo a mujeres y hombres por igual. Si bien, es una aplicación simple, la mucosa labial tiende a presentar un cierto enrojecimiento y el resultado es inmediato.

Armonización facial

La armonización facial es una técnica que ha ganado popularidad en el ámbito estético, por la capacidad de conseguir rostros más armoniosos y simétricos, aprovechando para ello los rasgos naturales de cada persona al realizar sutiles cambios en su fisonomía.En Biomium clinic, los especialistas llevan a cabo una valoración y estudio de las necesidades de cada paciente en una consulta gratuita, para determinar cuáles modificaciones pueden aplicarse y el procedimiento o los procedimientos necesarios para lograrlo.Los resultados son inmediatos, sin someterse a cirugías y con rápida recuperación, puesto que todos los métodos utilizados para lograr el acabado deseado son poco o nada invasivos. A pesar de esto, los pacientes requieren de algunos cuidados posteriores antes de retomar las actividades diarias.

Regeneración con Cámara Hiperbárica

Dentro de las tendencias de tecnología en la medicina que Biomium Clinic ofrece, se encuentra el tratamiento con cámara hiperbárica, ideal para tratar una amplia variedad de patologías y enfermedades, acelerando el proceso de mejoría y bienestar.Esta terapia se basa en la aplicación de oxígeno al 100% para que este se distribuya a lo largo del organismo para la regeneración y reducción del envejecimiento celular, logrando así contrarrestar los síntomas que dejan ciertos padecimientos.Asimismo, es una excelente opción para mejorar el rendimiento deportivo de los atletas, gracias a la capacidad que esta tiene de llegar hasta los tejidos dañados para promover su recuperación. La cámara hiperbárica de Biomium Clinic, se ajusta y ambienta de manera personalizada a cada paciente, creando la atmosfera necesaria para cumplir con las sesiones de manera cómoda y segura.Si estás buscando incrementar tu autoestima trabajando en conseguir la figura o apariencia que deseas, Biomium Clinic te ofrece soluciones efectivas, personalizadas, profesionales y seguras para lograrlo desde un enfoque actualizado y efectivo.Con servicios como el CoolSculpting, podrás alcanzar la versión de ti que sueñas, sin cirugías ni largos periodos de recuperación. Atrévete a conocer todo lo que tienen que ofrecer visitando sus instalaciones con una primera revisión gratis.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es