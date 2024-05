Salud insiste al Ministerio para "cambiar" la selección de plazas de médicos MIR

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad que “cambie el modo en el que se seleccionan” las plazas de Médico Interno Residente (MIR).



Lo ha dicho después de que en la comunidad andaluza se hayan quedado 39 plazas sin adjudicar, todas ellas de médico de familia y que están localizadas en las provincias de Jaén (31), Huelva (5) y Córdoba (3).



En declaraciones en Jaén, donde ha participado en unas jornadas de formación del 061, García ha resaltado que Andalucía es la primera comunidad autónoma en ofertar plazas MIR, especialmente de medicina familiar y comunitaria, con 434, por encima de Cataluña o Madrid, con 255.



“Es la primera vez que se quedan plazas sin cubrir en Andalucía, en los años anteriores se cubrieron todas las plazas en primera convocatoria”, ha recordado la consejera.



Catalina García ha planteado una “reflexión” para encontrar soluciones que permitan que los médicos no se queden fuera de la especialidad”.



Y ha recordado que ya se ha llevado esa petición al Consejo Interterritorial de Salud, dentro de la Comisión de Atención Primaria que se ha creado.



“Tenemos que seguir mejorando las condiciones”, ha precisado la consejera que, refiriéndose a la provincia de Jaén, ha indicado que las plazas que se han quedado sin cubrir no ha sido en sitios de difícil cobertura”.



“Nos vamos a calentar mucho la cabeza para que esto no vuelva a pasar”, ha añadido García, tras recordar que a nivel nacional han sido 3.000 médicos los que se han quedado fuera del MIR, “algo que no nos lo podemos permitir”, ha zanjado.

