Pontón (BNG): Feijóo sigue cobrando de los gallegos, pero trabaja para el PP

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó que el aún presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "sigue cobrando de los gallegos y de las gallegas pero está trabajando única y exclusivamente para el Partido Popular".



En un audio difundido por su formación política, la dirigente nacionalista considera "una temeridad en medio de una crisis tener un Gobierno paralizado que no está siendo capaz de poner ni una sola medida, ninguna solución para darle aire y oxígeno a los ciudadanos que están sufriendo la mayor crisis de precios de los últimos 37 años".



Para Pontón, "lo que está haciendo el PP es una falta de respeto institucional, pero es una falta de respeto a Galicia y a todos los gallegos y gallegas, muy especialmente a los que confiaron en su palabra". "Galicia se merece un Gobierno que esté pendiente de sus asuntos y no mirándose el ombligo del PP", dijo.



La portavoz del BNG concluyó señalando que "dos cosas ya son evidentes: Feijóo es el pasado y el próximo presidente de la Xunta no será una decisión de los gallegos y de las gallegas sino el resultado de un dedazo del PP, de un dedazo de Feijóo, siempre y cuando sean capaces de solucionar sus luchas internas de poder".

