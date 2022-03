¿Van a ser útiles las armas enviadas por España a Ucrania?

El envío de armas a Ucrania por parte de España es "adecuado", tanto por razones diplomáticas como militares, asegura Beatriz Cózar, experta en relaciones internacionales, si bien advierte de que cada vez "habrá menos oportunidades" de que los ucranianos usen ese armamento contra Rusia en vista de cómo evoluciona la guerra.



Según avanza el conflicto armado "es menos previsible que se produzcan combates y sí que Rusia utilice su artillería y aviación, con lo que habrá menos ocasiones de que los ucranianos empleen las armas facilitadas por España, la Unión Europea o quien sea", asegura en una entrevista con Efe Cózar, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Cádiz.



MATERIAL LIGERO, FÁCIL DE TRANSPORTAR



Entre este viernes y el sábado está previsto que cuatro aviones salgan de la Base aérea de Los Llanos, en Albacete, con destino a Polonia, cargados con 1.370 lanzagranadas tipo C-90 o Alcotán, fabricados por la empresa española Instalaza, así como ametralladoras ligeras (aunque no se ha especificado el modelo, es posible que sean Ameli al tratarse de material en stock del Ejército de Tierra), además de 700.000 cartuchos de diversos calibres.



Esto, según la experta, "evita a España quedar como uno de los pocos estados europeos que no se ha comprometido con la defensa de Ucrania mediante envíos de armas", más allá de colaborar únicamente a través del European Peace Facility (Fondo Europeo de Ayuda a la Paz) de la Unión Europea (UE), que era la opción defendida por nuestro país hasta el pasado miércoles.



Ese día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso su decisión de enviar de forma directa material militar ofensivo a Ucrania, una medida que suscitó el rechazo de Podemos y que ha provocado, a su vez, una división interna en la parte morada de la coalición.



"No estaba bien visto ni por los otros socios europeos, ni por algunos partidos de la oposición", subraya la experta.



El objetivo es que el cargamento de los primeros aviones llegue este mismo viernes a Polonia, a un lugar cercano a la frontera con Ucrania, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, que confía en que, "dentro de la dificultad que hay", las autoridades ucranianas puedan recogerlo.



Cózar, doctoranda en Estudios Estratégicos en la Universidad Pablo de Olavide, valora que el material enviado por España sea ligero, lo que facilita su transporte por vía aérea y, además, no requiere de ningún tipo de preparación.



También, una vez en el aeropuerto de destino, es menos complicado introducirlo en el interior de Ucrania y hacerlo llegar allí a dónde se requiera por carretera.



Y es que, como advierte, hay que tener en cuenta que Rusia controla una parte importante del país y sigue avanzando en el cerco de la capital, así como de otras ciudades como Járkov u Odesa. En las últimas horas, se ha informado de que las tropas rusas han tomado la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa.



Por ello, "es posible que sólo se puedan enviar estas armas en pequeños vehículos e incluso en vehículos particulares, para llamar menos la atención".



ARMAS SENCILLAS DE USAR



También valora esta experta que el armamento enviado por España tenga "una curva de aprendizaje muy corta, lo que quiere decir que cualquier persona, incluso, sin experiencia militar, podría utilizarlo tras unas lecciones básicas".



Aunque, lógicamente la efectividad no será la misma que si lo usa un militar adiestrado, "pero en un escenario de combate urbano como el que estamos viendo, por las distancias a las que se opera y la necesidad de poder hacer fuego desde puntos en ocasiones muy estrechos, son soluciones más adecuadas que otros sistemas más aparatosos, caros y difíciles de manejar".



En un futuro segundo envío de España, Cózar considera que el Gobierno español tendría que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. De un lado, la evolución del conflicto y, de otro, qué armamento ofensivo proporcionará la UE con los 450 millones de euros previstos a través del Fondo para la Paz, aunque apuesta por seguir cumpliendo criterios como la transportabilidad y la facilidad de uso.



En ese sentido, lo más probable es que sea material del mismo tipo: armas de infantería como fusiles de asalto, ametralladoras ligeras, granadas de mano, sistemas contracarro y antiaéreos portátiles.



UN GESTO DE INFLUENCIA LIMITADA



Esta analista cree que el envío de armas a Ucrania, tanto por parte de España como del resto de países de la UE, es un gesto que pretende mostrar el máximo y amplio apoyo a Ucrania, si bien reitera que su influencia sobre el curso de la guerra "sin duda, será limitada".



En este conflicto armado provocado por la invasión rusa de Ucrania, Cózar señala que las medidas no pueden entenderse de manera aislada, sino todas en conjunto.



Al respecto, recuerda las sanciones "muy agresivas" impuestas por la UE a Rusia como, por ejemplo, la expulsión del sistema SWIFT, el cierre de espacios aéreos, prohibición en Europa de la maquinaria mediática del Kremlin (medios como Sputnik y Russia Today) y medidas frente a 680 individuos, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin, así como 53 entidades, hasta el momento.

TE RECOMENDAMOS