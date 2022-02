Vaticinan qué ocurrirá en España entre marzo y abril con el Covid, pero con advertencia

La epidemióloga y consultora en salud global de la OMS Alba Vilajeliu cree que, en entre la segunda mitad de marzo y principios de abril, la pandemia del coronavirus mejorará y se entrará en una fase en la que deberemos "convivir con la covid, siempre que no aparezca una nueva variante".



En declaraciones a Catalunya Ràdio, esta epidemióloga ha alertado, sin embargo, de que el virus tiene la capacidad de ir cambiando, de hacer mutaciones, por lo que es necesario estar atentos y contar con sistemas de vigilancia para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias.



En el caso de que la subvariante "ómicron sigiliosa" (el sublinaje BA.2) no sea más relevante, Alba Vilajeliu cree que el escenario de la próxima primavera y el verano será de "convivencia" con la covid, y será necesario proteger a las personas de más riesgo (mayores de 60 años, embarazadas y enfermos crónicos) y evitar que suba mucho la hospitalización.



Ha defendido, en este supuesto, el mantenimiento de las mascarillas en interiores, las dosis de refuerzo de la vacuna, la distancia de seguridad y la ventilación.



La epidemióloga considera que aún no sabemos si la "omicron sigilosa" se expande en Cataluña, donde sí se puede constatar un descenso de la sexta ola de la covid.



A pesar de la mejoría los datos, Vilajeliu ha querido destacar que se producen más de 25.000 nuevos casos diarios, la mayor cifra de toda la pandemia, que hay más de 2.800 personas ingresadas y unas 500 en las UCI y recuerda que también hay víctimas mortales.



Considera que la opción de inocular una nueva vacuna cada seis meses en función de la aparición de nuevas variantes "podría ser una de las opciones pero no tenemos información como para decirlo", y recuerda que Moderna y Pfizer "han iniciado estudios con vacunas adaptadas a omicron, y hay que ver el resultado".

TE RECOMENDAMOS