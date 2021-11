Calviño dice que el apoyo de CEOE a la reforma laboral no condiciona los fondos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confiado en cerrar antes de fin de año un acuerdo tripartito para la reforma laboral, si bien ha añadido que el apoyo de la CEOE no condiciona la llegada de fondos europeos.



"Estoy determinada a lograr ese acuerdo, no porque lo exija nadie, sino porque de esa forma contará con apoyo social", ha dicho Calviño durante una entrevista en RNE, en la que ha dejado claro que "es preferible" que tanto patronal como sindicatos se sumen al pacto.



"Soy realista, los agentes sociales saben que nos jugamos mucho", ha señalado la vicepresidenta, quien ha asegurado que la negociación, que se ha intensificado desde la semana pasada, se irá "afinando" y llegará a "un equilibrio de aquí a fin de año" para cerrar un paquete de medidas que incentive la recuperación.



Precisamente este miércoles vuelven a reunirse los representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT con miembros del Ministerio de Trabajo para avanzar en la negociación de una reforma con la que el Gobierno quiere atajar la temporalidad.



En cuanto a las últimas protestas laborales, como la del sector del metal en Cádiz o las reivindicaciones del sector del transporte por carretera, Calviño ha señalado que se trata de situaciones especificas y ha pedido "no generalizar".



Y sobre si deberían vincularse los salarios a la inflación, Calviño ha señalado que el alza del IPC es transitoria, que los sindicatos "son conscientes" de la situación y que la preocupación debe estar en que no se convierta en algo permanente que "dañe la competitividad".



En este punto también ha insistido en que el repunte de los precios eléctricos es transitorio y que se cumplirá el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el año termine con "un coste medio similar" al de 2018.



En cuanto a las previsiones macro del Gobierno, ha evitado entrar en si se revisarán o no y ha señalado que lo importante es que la recuperación sea "intensa y no un rebote pasajero" y "justa para todos".



Sobre el informe interno de Airbus publicado por El País y en el que se denuncia el bloqueo de las ayudas al sector aeroespacial por problemas del Gobierno, Calviño ha restado importancia a lo que ha calificado de "informe de lobby para que lo suyo vaya lo primero en fila".



La vicepresidenta también ha anunciado que mañana se presentará el 'kit digital' para pymes de entre 10 y 50 trabajadores, un programa dotado con 500 millones para impulsar la digitalización del tejido empresarial.

TE RECOMENDAMOS