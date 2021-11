Fiscalía de Madrid pide el archivo de la causa sobre el rescate a Plus Ultra

La Fiscalía de Madrid ha pedido el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, al considerar que el último informe pericial aportado a la causa no permite concluir que la compañía estuviera en crisis en el momento en el que recibió la ayuda.



En su escrito al juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía se remite a esta pericial, según la cual Plus Ultra cumpliría, por lo general, "con la práctica totalidad de las condiciones establecidas" por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conceder los préstamos.



El caso comenzó el pasado abril, apenas un mes después de que se otorgara la ayuda pública, cuando la justicia madrileña abrió diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo por presunta malversación.

