García Egea pregunta si hay contrapartida por no presionar para traer a Puigdemont

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha preguntado si hay "una contrapartida a la hora de sacar los presupuestos" para que el Gobierno de Pedro Sánchez no presione para traer a España al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.



"¿Cuál es la razón real por la que el Gobierno no presiona para que venga Puigdemont a España?", ha preguntado el número dos de Pablo Casado en el desayuno informativo de Fórum Europa que ha protagonizado este jueves en un hotel de Madrid.



García Egea ha acusado al Gobierno de cometer "imprevisiones" a la hora de lograr la extradición de Puigdemont, y ha argumentado que solo el Partido Popular ha impulsado desde Bruselas una reforma de la euroorden.



Mientras, "de forma insólita", el Gobierno "no pelea como en cualquier país se haría" y "no está incómodo porque un prófugo de la Justicia se pasee por toda Europa", ha censurado el secretario general de los populares.

