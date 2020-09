Algeciras, Linares, Guarromán y Bailen piden un tren "avanzado y de calidad"

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado el teniente de alcalde Javier Vázquez Hueso, y de la delegada María Solanes, ha recibido esta mañana en la Casa Consistorial a Raúl Caro, alcalde de Linares; Alberto Rubio, alcalde de Guarromán y Luis Mariano Camacho, alcalde de Bailen, todos ellos de la provincia de Jaén. También, participaron en el acto el presidente de la Cámara de Comercio de Linares, José María Villén; la gerente de la misma, María Jeréz; el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, y su secretario general, Manuel Tinoco.

En primer lugar el alcalde, ha dado la dado la bienvenida a los regidores al Ayuntamiento y ha explicado que “estamos pasando unas circunstancias excepcionales provocadas por el COVID-19, y por eso es el momento de seguir trabajando todos juntos de la mano, para poder superar esta crisis lo antes posible”.

De esta forma, el primer edil ha explicado que “esta visita de los alcaldes de la provincia de Jaén va en línea con las demandas que el pasado año los alcaldes de Cádiz y Málaga reflejaron en un manifiesto en Ronda y que aboga por tener unas conexiones ferroviarias óptimas como cualquier otra zona de España, a la altura de un país moderno y líder en infraestructuras y al nivel que le imponen sus sectores productivos”.

En este sentido, Landaluce ha hablado del encuentro como “un ejercicio de responsabilidad con nuestros ciudadanos” para que sean considerados como “Andaluces de primera”. “Tal vez hemos sido una tierra bondadosa que no ha reclamado con la suficiente contundencia, pero ha llegado el momento de hacer historia, estar unidos y pedir lo que es de justicia”.

Además, ha explicado que “llevamos años de falta de puntualidad, incidencias, vagones obsoletos, trenes rana, falta de inversiones, dejadez y pasotismo, por eso hemos dicho que hasta aquí hemos llegado; Andalucía se merece una conexión ferroviaria a la altura de las circunstancias y dignas al nivel del resto de la Unión Europea, estamos cansados de titulares que sitúan a nuestra línea férrea como la última prioridad de este gobierno que no escucha, no atiende y no le importa lo que pasa en nuestra tierra”.

Finalmente, ha afirmado que “por eso vamos a seguir todos los alcaldes comprometidos con esta reivindicación que es de justicia para nuestros pueblos y que lo necesitamos más que nunca para atraer inversiones, desarrollo, empleo y crecimiento para nuestros vecinos”.

Posteriormente, los alcaldes fueron recibidos por el presidente del Puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, y pudieron conocer de primera mano la importancia de esta infraestructura para el desarrollo portuario y empresarial del Campo de Gibraltar.