Andalucía prorroga las medidas antiCovid y refuerza la vigilancia en las residencias

La Junta de Andalucía ha decidido prorrogar las medidas vigentes en la comunidad en materia de Salud Pública e incrementar la vigilancia epidemiológica en las residencias de mayores, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto, que se ha reunido este miércoles.



El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha señalado al término de la reunión que, aunque la tendencia de la pandemia "comienza a ser descendente en los últimos días", la comunidad se mantiene "en un nivel de riesgo medio", ha informado la Junta.



En la reunión se han analizado también otros parámetros como la cobertura vacunal, que se sitúa por encima del 73 %, y el comienzo de la bajada de la presión asistencial.



Con estos datos, se ha acordado prorrogar las medidas vigentes en la comunidad, con la única excepción de ampliar de 4 a 6 comensales las mesas ubicadas en el interior de los establecimientos de restauración y salones de celebración en los niveles de alerta 1 y 2.



El resto de aforos se mantienen igual, tal y como refleja la Orden de 7 de mayo de la Consejería de Salud y Familias.



El comité de expertos también ha acordado incrementar las medidas de vigilancia y control en las residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios “debido al aumento de brotes registrados en las últimas semanas que, si bien no han tenido la virulencia de olas anteriores, nos lleva a plantear un refuerzo de estos espacios para preservar la seguridad de los trabajadores y residentes y como medida de prevención”, ha apuntado Aguirre.



Por ello, se efectuarán pruebas diagnósticas (PDIA) a todos los trabajadores de estos espacios: cada dos semanas en el caso de vacunados y dos veces por semana para aquellos que no tengan ninguna dosis.



También se realizarán pruebas diagnósticas (PDIA) con 72 horas de antelación en los casos de reingreso a los centros de algún residente aunque esté vacunado y, en el caso de centros sanitarios, se efectuarán PDIA de forma semanal al personal no vacunado y que mantenga contacto con pacientes.



Aguirre ha incidido en la necesidad de reforzar la "formación e información" sobre medidas preventivas de vigilancia y control a todo el personal y “de forma muy especial incrementar dichas campañas en el personal que no esté vacunado”.



Además se ha acordado realizar seguimiento por PDIA a toda persona considerada “contacto estrecho” de un caso positivo, sea trabajador o residente e independientemente de si está vacunado o no, pruebas que se efectuarán el mismo día de la declaración del caso y se repetirán a los 4 y a los 8 días.



A esta medida se añade la recomendación de no realizar visita al centro o de cancelar la salida del usuario si se ha declarado como contacto estrecho.



Las medidas propuestas entrarán en vigor a las 00.00 horas del jueves 19 de agosto, y el comité de expertos volverá a reunirse previsiblemente en un plazo de dos semanas.



Después de la reunión el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado en su cuenta de Twitter que Andalucía "tiene un ritmo intenso de vacunación y está haciendo un enorme esfuerzo para controlar la pandemia en verano".



"No nos relajemos", ha instado el jefe del Ejecutivo andaluz.

