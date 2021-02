La Junta hará vacunaciones masivas a mayores de 80 años en grandes superficies y estadios

La Junta de Andalucía recurrirá a grandes superficies y estadios para realizar las vacunaciones masivas contra la covid-19 del grupo de mayores de 80 años, además de en los centros de salud, según ha avanzado este martes el director del plan estratégico de vacunación de esta comunidad, David Moreno.



En una entrevista en Canal Sur Radio, Moreno ha explicado que los grandes dependientes no institucionalizados serán vacunados en sus domicilios, dentro de la estrategia que maneja la administración andaluza para estos colectivos incluidos en el segundo grupo de vacunación.



A las personas mayores de 80 años se les avisará mediante llamada telefónica, según el director del plan, quien ha sostenido que no ve problemas en que algún familiar las pueda trasladar a un punto covid-19 para ponerle la vacuna.



Para la franja de mediana edad la citación para la vacunación, cuando le llegue el turno, será mediante las aplicaciones digitales.



Esta semana se pondrán en Andalucía entre 75.000 y 80.000 vacunas y unas 5.000 se guardarán para la siguiente con el fin de asegurar la segunda dosis, que es la que garantiza una alta inmunidad, ha asegurado.



La semana pasada la comunidad obtuvo seis dosis en el 98 % de los viales de las vacunas de Pfizer, lo cual "no es fácil", y tiene jeringuillas de alta eficiencia para "exprimir al máximo los viales" procedentes de ese laboratorio, ha manifestado.



David Moreno ha insistido en que se necesitan 350.000 dosis a la semana en Andalucía para inmunizar al 70 por ciento de la población este verano y ha vaticinado que es muy complicado llegar a ese porcentaje porque sería necesario que "todo salga perfecto" en el proceso de vacunas y ya en el primer mes y medio ha habido "piedras en el camino".



No obstante, ha garantizado que Andalucía tiene el personal y las infraestructuras necesarios para poner 350.000 dosis semanales de la vacuna contra la covid-19 y, de hecho, ha recordado que en la última campaña de la gripe en noviembre, cuando se produce el despegue en la vacunación, se inyectaron 450.000 dosis en una semana.