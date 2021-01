Médicos denuncian a Asisa por "infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia"

La Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) así como ante Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) contra la compañía de asistencia sanitaria Asisa, propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia, con más de 2 millones de asegurados.

Unipromel acusa a Asisa "de prácticas colusorias, fijación de precios y condiciones de servicio". Asimismo, "se le acusa de ejercer una serie de prácticas que han restringido, falseado e impedido la competencia". Se afirma "que Asisa ha llevado a cabo actuaciones destinadas a trasladar el riesgo asegurador a los proveedores de servicios médicos; haciendo uso, en todos los casos, de un aprovechamiento abusivo de su posición de dominio".

Unipromel denuncia a Asisa "por imponer unilateralmente todas y cada una de las cláusulas o pactos que regulan sus relaciones contractuales con los médicos de ejercicio libre en el mercado sanitario privado. Se denuncia que ASISA, en primer lugar, fija e impone unilateralmente los precios de los honorarios de los médicos, vulnerando con ello, de forma flagrante, lo regulado en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia".

La entidad destaca que "Asisa también restringe y falsea la competencia en todo el territorio nacional. Impide a los médicos de ejercicio libre en el mercado de prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos que tienen suscrito un seguro de salud, que puedan diferenciarse y competir en el mercado, por el precio y/o por la calidad de los servicios médicos, por la inversión en aparatos médicos, material sanitario, etc".

"Asimismo, Asisa traslada, a su conveniencia, su riesgo asegurador a los médicos mediante pagos fijos que denomina como capitativos", según la denuncia.

"¿Cómo es posible que quien presta el servicio deba aceptar que quien paga el precio fije el mismo y que lo revise cuando lo considere oportuno y le venga en gana?", se pregunta Unipromel, que añade que "Asisa sostiene que los médicos deben ingresar unos honorarios según el importe que fije la propia Asisa en los baremos que ella configura para cada servicio médico que se presta a sus asegurados y que tiene derecho a expulsar, de inmediato, a cualquier médico que le haga saber que no está de acuerdo con el precio fijado por la aseguradora".

Para la entidad "se trata de una práctica completamente contraria a la ley y por la que han sido sancionados en el pasado tanto asociaciones profesionales de médicos como colegios oficiales provinciales de médicos".

Desde Unipromel se razona que, "si una práctica ha sido declarada ilegal para asociaciones y colegios oficiales de médicos, los mismos hechos ilegales no pueden llevarse a cabo por una aseguradora como Asisa. No es posible que no se permita a asociaciones y colegios oficiales de médicos publicar baremos orientativos y/o llevar a cabo negociaciones colectivas de honorarios, y que al mismo tiempo se permita a la aseguradora fijar e imponer lo que deben cobrar los médicos del mercado sanitario privado, y que se mire hacia otro lado cuando Asisa expulsa del cuadro médico al facultativo por el simple hecho de solicitar un incremento o actualización de sus honorarios conforme al IPC y/o que no está de acuerdo con el importe de los honorarios que fija y le impone Asisa."

Peticiones

Unipromel, por medio del letrado Alexis Godoy, pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se ordene a Asisa “el cese de las actuaciones ilícitas que se denuncian”.

Asimismo, la asociación, que representa directamente a más de 2,000 médicos, solicita a la CNMC que se ordene a Asisa “la obligación de suscribir en un plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la resolución que se dicte en este procedimiento, contratos de arrendamiento de servicios profesionales con todos y cada uno de los médicos integrados en sus cuadros médicos, negociando individualmente con los médicos respectivos el precio de la prestación de sus servicios profesionales, suprimiendo los pagos fijos o capitativos y cualquier otro sistema que impida al médico negociar libremente y conocer el precio de sus servicios en el momento de la prestación de los mismos”.

Resolución

En la denuncia se pide a la CNMC que, en caso de que se condene a Asisa, que la resolución se publique en dos de los diarios de mayor difusión en España, tanto en su versión digital como de papel.

Derechos

El doctor Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel, su junta directiva, delegados médicos territoriales y sus representantes de cada una de las más de 40 especialidades médicas, "se han convertido en los garantes de la libertad y la autoridad en el ejercicio de la profesión médica en la Sanidad privada, en la defensa de sus legítimos intereses y en la de sus pacientes que en caso contrario quedarían desprotegidos".

Consecuencias

Si la CNMC otorga la razón a Unipromel, "los médicos que trabajan para ASISA tendrán la posibilidad de dar un paso hacia un ejercicio de su profesión en un mercado que sea libre, en el cual puedan negociar con libertad y en condiciones de igualdad sus condiciones contractuales y el importe de los servicios que prestan, y a homologar la prestación de sus servicios a los modelos europeos de prestación de servicios médicos".

Unipromel

Unipromel fue constituida tras la celebración, el mes de octubre de 2019, del II Congreso Nacional de Medicina Privada, "como organización patronal de los médicos de ejercicio libre en el sector sanitario privado, con la finalidad de defender los intereses económicos, profesionales y de protección social de los profesionales médicos en ejercicio libre en el sector sanitario privado".

A pesar de ser el actor principal en este sector, junto al paciente, "el profesional de la medicina se ha visto incomprensiblemente excluido y privado de toda posibilidad de participar, como agente implicado y decisivo, en la configuración del modelo del ejercicio de su actividad profesional en el ámbito asistencial privado", destaca la asociación.

Unipromel, presidida por el oftalmólogo Ignacio Guerrero, ha sido impulsada por la Asamblea de la Vocalía de Ejercicio Libre de la Organización Médica Colegial (OMC) y ha sido presentada ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).