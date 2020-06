Vox: Si PP-CS no cumplen, habrá problemas, pueden buscar otros socios

Vox ha asegurado que PP y Cs pueden contar con su apoyo si respetan "el espíritu" de los pactos que cerraron el año pasado, manteniendo así la estabilidad del Gobierno en Andalucía, pero les ha lanzado una advertencia: "Si no se cumplen los acuerdos habrá problemas, se pueden buscar otros socios".



El diputado de Vox Manuel Gavira, elegido presidente de la comisión de estudio para la recuperación tras la covid-19, ha señalado en una entrevista con la Agencia EFE la "línea roja" que ponen al gobierno bipartito, que el dinero vaya "a lo realmente necesario" y no a "mantener ideológicamente algunas historias que no son necesarias", como las subvenciones a determinadas asociaciones.



"La línea roja que le ponemos al Gobierno es dedicar los recursos limitados que tenemos a lo realmente importante, que no inviertan en situaciones que no son nada eficientes, que son cuestiones más bien ideológicas", ha añadido el diputado.



Ha admitido que con la actual situación económica será más difícil llevar a cabo algunos puntos de los acuerdos, pero lo que Vox ve "inquebrantable" es "el espíritu" de esos pactos, por lo que si eso se respeta "puede haber nuevo presupuesto, claro que sí".



Gavira ha explicado que su partido está reuniéndose casi semanalmente con el Gobierno andaluz desde hace unos meses para estudiar las posibles reordenaciones del presupuesto.



"Yo no sé si este Gobierno es frágil o débil, lo que sí sé es que si cumple los acuerdos es un gobierno estable, sólo tiene que cumplir lo acordado, y Ciudadanos tiene que cumplir", ha dicho el diputado, para insistir: "Que lo cumplen, habrá legislatura estable, que no lo cumplen, serán ellos los que lo rompan".



Vox no tiene "miedo" a que PP y Cs prescindan de su apoyo con la posibilidad de prorrogar los presupuestos, es una situación que no les genera "ni inquietud ni controversia", ya que si quieren seguir "el camino iniciado en ese espíritu de los acuerdos" pueden contar con ellos, pero si optan por otros pactos seguirán su "senda".

Gavira ha opinado que en septiembre se podrá ver si el Gobierno andaluz tiene intención de completar toda la legislatura, ya que si deciden contar con Vox para las cuentas "la legislatura será larga".



Ha explicado que en la legislatura han tenido "desencuentros" que se han arreglado con diálogo y con reuniones, y ha resaltado las palabras del vicepresidente, Juan Marín (Cs), diciendo que quieren cumplir los acuerdos firmados.



Sin embargo, Gavira considera que "hay puntos que conviene matizar, arreglar y recordar" para que se cumplan, como son "las situaciones que han generado tensión", ya que, aunque la Junta diga que se están cumpliendo los acuerdos, Vox también "podría decir cosas que no han cumplido" y que están recogidas en los pactos suscritos.