Candidata a liderar Podemos Andalucía buscará solucionar divisiones

María Jesús Castaño, edil de Salobreña (Granada) y líder de la candidatura "Contigo en Andalucía Podemos", se ha comprometido a pedir una reunión urgente con Pablo Iglesias e IU en cuanto fuera elegida para coordinar Podemos en Andalucía para buscar soluciones al problema de divisiones internas en el partido.



La finalidad de este encuentro sería "acordar y coordinar juntos" las soluciones al problema de divisiones internas y el descontento entre militantes en gran parte provocado, ha añadido, a raíz de la salida de la anterior coordinadora, Teresa Rodríguez que, a juicio de la candidatura de Castaño, lastra actualmente la labor política de Podemos Andalucía.



El equipo que forma la lista de la candidatura ha explicado que pretende lograr un mejor futuro político de Podemos dentro de la comunidad, adaptando la estrategia de Podemos a nivel estatal a las particularidades sociales, económicas y políticas andaluzas.





Según Castaño, Andalucía no podrá avanzar hacia la transformación del modelo productivo de acuerdo con los pactos de reconstrucción europea.Tras el abandono de la coordinadora anterior, Teresa Rodríguez, la candidatura considera que el estado en el que había quedado la organización exigía sumar esfuerzos, "pero finalmente no ha sido posible"."Las personas inscritas son las que decidirán a quién le van a otorgar la confianza para que gestione Podemos Andalucía. Después de las elecciones no tendría por qué haber ningún daño colateral", ha señalado en un comunicado.También lamenta que la otra candidatura, de la diputada cordobesa Martina Velarde, llevara meses de negociación y nunca tendiera la mano, a pesar de que siempre se ha puesto a su disposición a fin de llegar a un acuerdo."Nuestra manera de concebir un proceso para Andalucía pasa por la cohesión detrás de un proyecto y por establecer perfiles políticos predispuestos a llevar a cabo los objetivos", ha añadido.